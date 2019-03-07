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رياضة

الزمالك يطرح تذاكر مباراة جورماهيا للأعضاء فقط

الخميس 07/مارس/2019 - 10:17 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
القسم الرياضي
حرص مسؤولو نادي الزمالك علي طرح تذاكر مباراة الفريق الأبيض أمام جورماهيا الكيني، اليوم الخميس بمقر النادي، لأعضاء الجمعية العمومية فقط، دون طرحها للفئة العامة من الجماهير.

وبلغت سعر التذكرة 5 جنيهات، ولكن يشترط على العضو أثناء شرائه تذكرة واحدة، دفع مبلغ 25 جنيها، بخلاف ثمن التذكرة الأساسي، كقيمة انتقاله في الأتوبيسات المخصصة من النادي إلى ستاد برج العرب بالإسكندرية، المحدد إقامة المباراة عليه، مع استلام وصل يفيد بدفع المبلغ المذكور، ولا تباع التذاكر إلا رفقة الوصل الخاص بوسيلة النقل.

ويأتي هذا القرار بسبب الأحداث الساخنة التي شهدتها مباراة بترو أتليتكو في الجولة الثالثة من بطولة الكونفدرالية، التي أقيمت على ملعب برج العرب أيضًا، حيث خرجت هتافات معادية من بعض الجماهير تجاه اللاعبين، ونشبت أيضًا أزمة بين مجموعة منهم وبين لاعب الفريق الأبيض محمود عبدالمنعم “كهربا”، التي وصفها بالمندسة بسبب قيامهم بتوجيه السباب له، أثناء استبداله.

ويسعى مسئولو الزمالك لتوفير مناخ هادئ خلال المباراة المقبلة، لاسيما في ظل بحث الفريق عن الفوز الذي يقربه بنسبة كبيرة من التأهل للدور التالي، وابتعاد اللاعبين عن التوتر والضغط الذي سينتج عنه التسرع، وعدم التركيز بالشكل الكافي، كنتيجة متوقعة لهتافات الجماهير التي حتمًا ستتعجل الفوز، وإحراز الأهداف منذ بداية المباراة.

ويتقابل الزمالك مع بطل كينيا يوم الأحد المقبل، في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الإفريقية.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب مجموعته برصيد 5 نقاط، خلف نصر حسين داي المتصدر برصيد 7 نقاط، وجورماهيا صاحب المركز الثاني برصيد 6 نقاط.

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