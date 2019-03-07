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رياضة

السفير المصري لدى الكونغو يحضر مران الأهلي

الخميس 07/مارس/2019 - 10:13 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
حرص حمدي شعبان، السفير المصري في الكونغو، على حضور المران الأول للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في الكونغو.

واستقبل طارق قنديل، عضو مجلس إدارة النادي ورئيس البعثة، السفير المصري، وطاقم السفارة، الذين حرصوا على متابعة المران.

ويستعد الاهلي لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي في السادسة مساء السبت المقبل، على ملعب الشهداء بالكونغو، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

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