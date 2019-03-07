أخبار نادي الزمالك اليوم الخميس 7-3-2019

شهد اليوم الخميس 7 - 3 - 2019، عددا من الأخبار داخل نادي الزمالك، وكان أهمها تحديد موعد عقوبة رئيس الزمالك في شكوى الأهلي.
وجاءت الأخبار كالتالي :
- الطاقم التحكيمي لمباراة الزمالك وجورماهيا بالكونفدرالية يصل اليوم
- نجم الإسماعيلي يدخل دائرة اهتمام الزمالك
- مدرب الزمالك يكشف عن هدف الفريق من مباراة جورماهيا
- تعليمات ومهام خاصة من جروس للاعبي الزمالك استعدادا لـ جورماهيا
- حسم عقوبة رئيس الزمالك في شكوى الأهلي.. 21 مارس
- فرمان يونانى يمنع شيكابالا من الانتظام فى الزمالك
- تعثر مفاوضات الزمالك مع عامر عامر
وجاءت الأخبار كالتالي :
- الطاقم التحكيمي لمباراة الزمالك وجورماهيا بالكونفدرالية يصل اليوم
- نجم الإسماعيلي يدخل دائرة اهتمام الزمالك
- مدرب الزمالك يكشف عن هدف الفريق من مباراة جورماهيا
- تعليمات ومهام خاصة من جروس للاعبي الزمالك استعدادا لـ جورماهيا
- حسم عقوبة رئيس الزمالك في شكوى الأهلي.. 21 مارس
- فرمان يونانى يمنع شيكابالا من الانتظام فى الزمالك
- تعثر مفاوضات الزمالك مع عامر عامر