صحة الشرقية: صرف العلاج لـ 60 حالة خلال حملة 100 مليون صحة



كما تفقد مركز الإحالة للفيروسات الكبدية وقام بتسليم العلاج للحالات الإيجابية لعدد ١٥ مريضا، وأوضح "مسعود" بأن عدد الحالات التي تم تسليمها علاج الفيروسات الكبدية منذ الأمس وحتى الآن ٦٠ حالة حيث تم صرف العلاج لـ ٢٣ حالة أمس بمراكز الإحالة بحميات الزقازيق ، وبلبيس ، وفاقوس ، واليوم ٣٧ حالة بمراكز ديرب نجم ، وفاقوس ، وبلبيس .



كما تابع وكيل الوزارة سير عمل المبادرة من داخل الوحدة الصحية بالبيروم التابعة للإدارة الصحية بفاقوس ، وقدم وكيل الوزارة الشكر لفريق العمل بالوحدة نظرا لقيامهم بحل بعض المعوقات أثناء سير العمل تيسيرا علي المواطنين.

قام الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية أمس بمتابعة فعاليات اليوم السابع للمبادرة الرئاسية للقضاء علي فيروس سي والكشف علي الأمراض غير السارية حملة ١٠٠ مليون صحة بمحافظة الشرقية حيث قام بمتابعة سير العمل للفرق الثابتة بمستشفي فاقوس، ووجه وكيل الوزارة بزيادة الفرق بالمستشفى نظرا للإقبال الشديد من المواطنين على الحملة بالمستشفى.