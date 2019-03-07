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منوعات

فضائح فيلم مايكل جاكسون تلغي تراث ملك البوب..وتصريح صادم لابنته

الخميس 07/مارس/2019 - 10:22 م
باريس جاكسون
باريس جاكسون
محمد علي
قالت صحيفة ديلي ميل الإنجليزية، إن باريس جاكسون ابنة مايكل جاكسون، علقت بشكل غير متوقع على الفيلم الوثائقي الجديد، الذي يتناول شهادات من ضحايا تعرضوا لاعتداءات جنسية من والدها نجم أغاني البوب الراحل، والذي كان أسطورة دولية، سقط صيته النجومي على وقائع الفضائح التي تكشفت أحدث فصولها حاليًا.

وقالت إبنة جاكسون عن فيلم "الخروج من نيفرلاند"، بأنها في الواقع لم تقدم أي تصريحات رسمية بعد، وانتقدت الهجوم الحاد الذي تشنه المواقع والصحف والكثيرون عبر مواقع التواصل على والدها مايكل جاكسون.

وبسبب الأفعال المشينة التي يحكيها الضحايا في الفيلم،خرجت حملات تهاجم مايكل جاكسون، وتوقفت محطات إذاعية عن بث أغانيه.

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