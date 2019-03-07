عرس سياحي بجناح مصر فى ثانى أيام بورصة برلين.. المشاط تلتقى أقوى منظمى الرحلات.. وتغرد: سنأسر قلوب وعقول المسافرين حول العالم.. والمحشي والكشري والفول والطعمية أكلات مصرية جذبت الزائرين

المشاط تلتقي المدير التنفيذي لسلسلة فنادق هيلتون العالمية

استراتيجية ترويجية تأسر قلوب وعقول المسافرين حول العالم

بروتوكول شراكة بين السياحة وBeautiful Destinations ‬للترويج للمقصد المصرى

رئيس هيئة تنشيط السياحة يلتقي بصناع السفر في بورصة برلين السياحية

المحشي والكشري والفول والطعمية.. أكلات مصرية تجذب زائري بورصة برلين

وزيرة السياحة تتسلم جائزة FVW الألمانية

وزيرة السياحة تبحث مع مجموعة TUI زيادة أعداد السائحين من الصين



تعددت تحركات القطاع السياحى المصرى فى اليوم الثانى خلال مشاركتها في بورصة برلين السياحية ITB التى تستمر خلال الفترة من 6-10 مارس الحالي في العاصمة الالمانية برلين مابين لقاءات منظمى الرحلات و توافد الزائرين على تذوق الطعام المصرى وخوض التجارب التكنولوجية الجديدة لتغوص بهم فى رحلات بالمقاصد المصرية المختلفة.



وفى اطار ذلك يرصد «صدى البلد» أبرز اللقاءات و التحركات التى تمت على مدار ثانى أيام بورصة برلين السياحية فى السطور القادمة ..



التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة مع المدير التنفيذي لسلسلة فنادق "هيلتون" العالمية في منطقة الشرق الأوسط، لبحث سبل التعاون بين الجانبين خلال الفترة المقبلة، حضر اللقاء مهاب غالي رئيس مجموعة هيلتون في مصر.



أكدت الوزيرة أن ١٠% من الغرف الفندقية في مصر حصلت على شهادة "النجمة الخضراء" ، كما تم تدشين أول محطة لتوليد الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية بأحد الفنادق الكبرى فى القاهرة تحقيقا لأهداف التنمية المستدامة"، مشيرة الى أن أحد فنادق هيلتون في مصر ضمن الفنادق الحاصلة على تلك الشهادة.



من جانبه أشار المدير التنفيذي لسلسلة فنادق "هيلتون" العالمية الي أن المجموعة تولى السوق المصرية أهمية كبيرة، لافتة إلى أن خطة المجموعة التوسعية تشمل ضم فنادق جديدة في مصر، وأن الشركة تبحث عن فرص جديد بمصر من خلال زيادة تواجدها في المدن السياحية المختلفة.



فيما أعربت وزيرة السياحة، عن سعادتها بإعلان الوزارة عن الشراكة مع شركة Beautiful Destinations للترويج لسياحة مصر.



وقالت في تغريدة عبر "تويتر": "أنها واحدة من أكبر الشركات الرائدة المتخصصة في مجال السياحة والسفر على المنصات الرقمية ومواقع التواصل في العالم".



تابعت: "سيكون هناك شراكة نحو تطوير وتنفيذ استراتيجية ترويجية متطورة للمقاصد السياحية المصرية تأسر قلوب وعقول المسافرين حول العالم".



كما شهدت اليوم الدكتورة رانيا المشاط بالجناح المصري، توقيع بروتوكول شراكة بين وزارة السياحة المصرية وشركة ‪Beautiful Destinations‬ العالمية للترويج السياحى والتعاون في تنفيذ بعض جوانب الحملة الترويجية الدولية لمصر.



ويتضمن البروتوكول إعداد الاستراتيچية التي سيتم استخدامها لتجهيز وتصوير المحتوى الترويجي للتسويق لمصر عالميا، بالإضافة إلى عمل أكثر من ٤٠ محتوى ترويجيا وتسويقيا جديدا لمختلف المناطق السياحية في مصر، وذلك خلال مشاركة وزارة السياحة في بورصة برلين السياحية ‪ITB‬ التي تنعقد حاليا في العاصمة الألمانية برلين وتستمر خلال الفترة من 6-10 مارس الجارى.



عقد المهندس أحمد يوسف رئيس الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة عددا من اللقاءات المهنية مع ممثلي بعض شركات السياحة وكبار منظمى الرحلات وشركات الطيران حول العالم؛ علي هامش مشاركته ضمن الوفد الحكومي الرسمي المشارك في فعاليات بورصة برلين السياحية ITB ؛ والتي تُعقد خلال الفترة من 6-10 مارس الجاري بالعاصمة الألمانية برلين.



استهل المهندس احمد يوسف هذه اللقاءات بلقاء مع Alper özen نائب رئيس مجلس إدارة شركه SunExpress للطيران العارض والناقل الأكبر للحركة السياحية من السوق الالماني الى مصر؛ حيث تم خلال اللقاء مناقشة سبل زيادة عدد الرحلات من السوق الالماني الي مصر خاصة الى مدينه شرم الشيخ.



التقي المهندس أحمد يوسف بممثلى Air Germania العاملة بالسوق السويسري، لدفع الحركة السياحية الوافدة لمصر والوقوف على المعوقات التى يمكن العمل على تذليلها لدفع الحركة السياحية الوافدة لمصر.



عقد رئيس الهيئة لقاء مع ممثلى German conversation bureau ؛ لبحث سبل التعاون والاستفادة من خبرتهم فى تنشيط حركه سياحة المؤتمرات " mice " خاصه وان ألمانيا تعد من الدول الرائدة فى هذا المجال.



وفي سياق متصل اجرى المهندس احمد يوسف لقاء مع منظم الرحلات الالمانى FTI والذى يعد أكبر منظم رحلات بالسوق الالمانى بالنسبه لمصر؛ وخلال اللقاء تم مناقشه الخطط التسويقية المستقبلية واوجه التعاون السياحي لرفع الحركة السياحية القادمة الى مصر من السوق الاوروبي "ألمانيا والنمسا وفرنسا.



وفى اطار مختلف عن السنوات السابقة شهد الجناح المصري في بورصة برلين السياحية توافد عدد من السائحين على الأكل المصري لتذوق المحشى والكشري والفول والطعمية والباذنجان والمخلل.



وأشاد المشاركون في بورصة برلين بألمانيا بعد تناولهم وجبات الكشري والطعمية والمخلل والباذنجان بالأكلات المصرية قائلين: "fantastic".



كما تسلمت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة اليوم جائزة مجلة FVW التي تعتبر من أهم المجلات السياحية المتخصصة في ألمانيا لأفضل المقاصد السياحية لعام ٢٠١٩، والتي احتلت فيها مصر المركز الأول بين المقاصد السياحية التي يختارها الشعب الالماني لقضاء اجازاتهم في أفريقيا والشرق الأوسط.



كما عقدت الدكتورة رانيا المشاط، عددا من اللقاءات المهنية المهمة، خلال اليوم الثاني لبورصة برلين السياحية (ITB) والتى تستمر فعالياتها خلال الفترة من 6-10 مارس الحالي في العاصمة الألمانية برلين، استهلتها بلقاء مع نوربرت فيبج رئيس اتحاد الشركات السياحية الألمانية DRV.



واجتمعت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، اليوم، مع فريدريش يوسن الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات TUI العالمية وقيادات المجموعة.



وجاء ذلك ضمن اللقاءات المهنية التي تعقدها الوزيرة خلال مشاركتها في اليوم الثاني من بورصة برلين السياحية ITB التى تعقد حاليا في العاصمة الألمانية برلين خلال الفترة من 6-10 مارس الحالي، بحضور اللقاء السفير بدر عبد العاطى سفير مصر في ألمانيا.



وتناول الاجتماع مناقشة إمكانية التعاون مع مجموعة شركات TUI لزيادة أعداد السياحة الوافدة من الصين الى مصر، وفِي هذا الصدد أشار الرئيس التنفيذي لمجموعة TUI الى إمكانية تعاون المجموعة مع شركائها من منظمي الرحلات في السوق الصيني لوضع برامج سياحية لجذب السائحين من السوق الصيني الى مصر.

