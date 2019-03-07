التنمية المحلية: تقرير لجان فحص أفضل مدينة وقرية على مكتب الوزير قريبا

قال الدكتور خالد قاسم المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية ،ان اللجنه التي شكلتها الوزارة لاجراء جولات ميدانية علي المحافظات وتقييمها للوقوف على ماتم تنفيذه بالقرى والمدن التي تم اختيارها في كل محافظة كافضل القرى والمدن، تواصل جولاتها علي المحافظات للتاكد من النتيجة.



وأضاف "صدي البلد"، انه سيتم تقديم تقرير للواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية حول نتائج الجولات قريبا، موضحا ان هذه التقارير التي سيتم علي اساسها اختيار افضل قرية ومدينه علي مستوي الجمهورية.



وتنفذ المسابقة، على مرحلتين ، المرحلة الأولى تجرى حاليا التدقيق بها في المحافظات ،على مستوى المحافظات حيث انها مسابقة داخلية على مستوى المحافظة ، لاختيار أفضل حى من عواصم المحافظات المقسمة إلى أحياء وأفضل مدينة من غير عواصم المحافظات وأفضل قرية وتشكل لجنة برئاسة السكرتير العام وبعضوية ممثلين عن ( جهاز شئون البيئة ، مديرية الشئون الصحية ، مديرية الزراعة ، مديرية التربية والتعليم ، مديرية الشباب والرياضة ) بالإضافة الى رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية بالمحافظة وتحدد الوحدات المحلية الفائزة وتخطر وزارة التنمية المحلية بها.



أما المرحلة الثانية ،يتم خلالها تصفية الوحدات المحلية الفائزة من كل محافظة وتحديد المراكز الثلاثة الأولى للعواصم والمدن والأحياء والقرى على مستوى الجمهورية.