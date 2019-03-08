طلب إحاطة لوزير التموين بشأن الحذف العشوائي لأصحاب بطاقات التموين



قال النائب عصمت زايد إنه تقدم بطلب إحاطة إلى الدكتور على المصيلحى وزير التموين بشأن الحذف العشوائي لأصحاب بطاقات التموين.



وأشار زايد فى تصريحات لـ"صدى البلد" إلى أنه تم إبلاغ بعض أصحاب بطاقات التموين باستهلاكهم 1000 كيلو وات فى الشهر، إلا أنه فى الحقيقة هذه الفئات لم تستهدف هذه الكمية من الكهرباء ، مؤكدا أنه من يتعدى استهلاك 1000 كيلو وات يجب ان يحذف من الدعم التمويني.



وأكد عضو مجلس النواب أنه الفئات التى تم حذفها كان بسبب وجود بيانات مغلوطة، مما أدى إلى حذف الفئات المستحقة للدعم، مشيرا إلى أنه أول من طالب بأن يصل الدعم إلى مستحقيه، لأنه ليس من المعقول أن يستفاد من الدعم التموينى 70 مليون مواطن على سبيل المثال.

