ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

طلب إحاطة لوزير التموين بشأن الحذف العشوائي لأصحاب بطاقات التموين

الجمعة 08/مارس/2019 - 01:00 ص
الدكتور على المصيلحى
الدكتور على المصيلحى وزير التموين
معتز الخصوصي

قال النائب عصمت زايد إنه تقدم بطلب إحاطة إلى الدكتور على المصيلحى وزير التموين بشأن الحذف العشوائي لأصحاب بطاقات التموين.

وأشار زايد فى تصريحات لـ"صدى البلد" إلى أنه تم إبلاغ بعض أصحاب بطاقات التموين باستهلاكهم 1000 كيلو وات فى الشهر، إلا أنه فى الحقيقة هذه الفئات لم تستهدف هذه الكمية من الكهرباء ، مؤكدا أنه من يتعدى استهلاك 1000 كيلو وات يجب ان يحذف من الدعم التمويني.

وأكد عضو مجلس النواب أنه الفئات التى تم حذفها كان بسبب وجود بيانات مغلوطة، مما أدى إلى حذف الفئات المستحقة للدعم، مشيرا إلى أنه أول من طالب بأن يصل الدعم إلى مستحقيه، لأنه ليس من المعقول أن يستفاد من الدعم التموينى 70 مليون مواطن على سبيل المثال.
طلب إحاطة لوزير التموين بشأن الحذف العشوائي لأصحاب بطاقات التموين

ترشيحاتنا

تعرف على المدرب الجديد لـ ريال مدريد

صفية وسعد زغلول.. قصة بنت الباشوات وابن الريف في ملحمة ثورة 19

فريق عمل مصر تستطيع يقدم مفاجأة لـ المخطط الاستراتيجي للجيل الخامس للهواتف

حقيقة الإصابة بالسرطان من استعمال المناديل المبللة

شاهد.. ألسنة اللهب تغطي سماء المعادي بعد حريق باخرة .. فيديو وصور

مانشستر سيتي VS ليفربول..تعرف على المباريات المتبقية للفريقين وفارق الأهداف

مجموعة بحري بالمظاليم.. طنطا ينفرد بالصدارة والمنصورة يلاحقه

المخابرات الدولية تتابع ما يكتبه المصريون على مواقع التواصل لهذا السبب

أمين الفتوى يكشف حكم قراءة الفاتحة بعد انتهاء الإمام من القرآن.. فيديو

عبود ماهر يكتب ..جرائم طبيب الغلابة

شاهد.. كواليس خناقة لاعبي الإنتاج والاتحاد مع حكم المباراة في الدوري

التموين تزف بشرى سارة للمواطنين خاصة بمنظومة الخبز.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. ألسنة اللهب تغطي سماء المعادي بعد حريق باخرة .. فيديو وصور

عامر حسين يزور ملعب الإسكندرية استعدادا لـ أمم أفريقيا.. صور

دعاء عبد الرحيم Miss Elegant في ضيافة صدى البلد.. صور

أبو العينين يدعو رئيس أكبر شركة تسويق سياحي لزيارة مصر .. صور

الرقابة الإدارية تستقبل وفد مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة وخبراء صربيا وليسوتو.. صور

فيديو

منقذ اليونانيين يحكي أصعب اللحظات فى حريق دمر 3 مدن.. فيديو
فريق عمل مصر تستطيع يقدم مفاجأة لـ المخطط الاستراتيجي للجيل الخامس للهواتف
التموين تزف بشرى سارة للمواطنين خاصة بمنظومة الخبز.. فيديو
لطيفة تغني شو حلو لـ زياد برجي على الهواء.. فيديو
وليد صلاح الدين مهاجمًا منتقدي عمار حمدي: تصريحاتكم تحبط اللاعبين ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على طلب الحكومة تعديل قانون الخدمة المدنية لفصل الموظف متعاطي المخدرات؟

هل توافق على طلب الحكومة تعديل قانون الخدمة المدنية لفصل الموظف متعاطي المخدرات؟