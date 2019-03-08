محافظ الدقهلية: ضبط 1279 مخالفة تموينية في فبراير الماضي

أعلن الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية عن ضبط 1279 مخالفة تموينية خلال شهر فبراير الماضي في حملات شنتها مديرية التموين بنطاق المحافظة.



فيما شدد محافظ الدقهلية على ضرورة استمرار الحملات التموينية على مختلف منشآت عرض وبيع المواد الغذائية والسلع التموينية ومنافذ البيع والمجمعات الاستهلاكية والمخابز ومستودعات الغاز للتصدي لأية مخالفات او محاولات التلاعب في السوق.



ومن جانبه أوضح السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية انه تم تحرير 560 محضرا شملت تصرف وتجميع في دقيق في مجال المخابز البلدية، كما تم تحرير 570 محضر في مجال الأسواق والمحلات ، إضافة إلى جمعيتي والجمعيات الاستهلاكية بسبب تجميع سلع تموينية وبيع بأزيد من السعر وعدم الاعلان عن المقررات التموينة وحجبها عن البيع للمواطنين .



أما فى مجال الادارة العامة لشئون التجارة تم تحرير 142 محضر ، وفى مجال المواد البترولية تم تحرير 7 محاضر في مجال محطات البنزين،فضلا عن مصادرة 3150 لتر بنزين 1200 لتر سولار.