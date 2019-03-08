ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

من السبت ولمدة 3 أيام.. فصل الكهرباء عن مناطق بمدينة بني سويف للصيانة

الجمعة 08/مارس/2019 - 06:58 ص
صدى البلد
محمد عبد الحليم
أعلن قطاع كهرباء بني سويف أنه سيتم فصل التيار الكهربائي أيام :السبت والأحد والاثنين (9و10و11 مارس على الترتيب) ،عن بعض المناطق والأحياء بمدينة بني سويف، وذلك لإجراء أعمال الصيانة الدورية للمغذيات لضمان استمرار الخدمة بالشكل المطلوب .

وحسب قطاع كهرباء بنى سويف فإنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن مغذي عز الدين يوم السبت 9/3/2019،من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 2 ظهرا ،والذي يغذي منطقة حلمي الملط وضواحيها، كما يتم فصل التيار الكهربائي عن مغذي الأوقاف من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 2 ظهر يوم الأحد 10/3/2019، والذي يغذي أبراج الأوقاف وعزبة التحرير (الصفيح).

يتم فصل التيار الكهربائي عن مغذي الرمد والتجارة من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 2 ظهر يوم الاثنين 11/3/2019 ، والذي يغذي منطقة الرمد والحي الغربي.

ترشيحاتنا

العثور على منتجة سينمائية مقتولة في منزلها بعد يومين من اختفائها بغرب لندن

مصدر أمني: تدمير محتويات 4 طوابق فى باخرة المعادى المحترقة

بريطانيا تعلن منحها "الحماية الدبلوماسية" لنازنين زاغري المسجونة في ايران

غرفة شركات السياحة تكشف حقيقة تداول صورا خاطئة لخريطة مصر في بورصة برلين

عماد متعب: مكنتش بحب بركات ولا حتى السلام عليه عند انضمامه لـ الأهلي.. فيديو

شاهد.. 60 صورة من حريق باخرة المعادي

عالم أزهري يوضح فضل عمرة رجب والزيارة الرجبية

هل يجوز إعطاء صدقة للأم

تاكسى برلين يروج للسياحة المصرية في شوارع ألمانيا

إخلاء جميع المراكب المجاورة لحريق المعادي.. فيديو

النائب العام يحيل 11 متهما للجنايات.. التحقيقات: كونوا عصابة سرقت 18 مليون جنيه من سيارة نقل الاموال.. وشاهد: سائق الشركة استغل قيامنا بتغذية ماكينة بنك وفر هاربا بالمبلغ

صور لعرائس قبل وبعد المكياج تثير ضجة على السوشيال ميديا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. 60 صورة من حريق باخرة المعادي

شاهد.. ألسنة اللهب تغطي سماء المعادي بعد حريق باخرة .. فيديو وصور

عامر حسين يزور ملعب الإسكندرية استعدادا لـ أمم أفريقيا.. صور

دعاء عبد الرحيم Miss Elegant في ضيافة صدى البلد.. صور

أبو العينين يدعو رئيس أكبر شركة تسويق سياحي لزيارة مصر .. صور

فيديو

فيديوجراف| أصغر مليارديرة عصامية في التاريخ بعدما أطاحت بمؤسس فيسبوك
محمد فاروق يكشف عن التعديلات الجديدة في قانون كرة القدم.. فيديو
محمد فاروق يكشف سر إضراب الحكم محمد معروف عن الطعام.. فيديو
محمد فاروق يكشف أسباب اعتزاله التحكيم.. فيديو
حذف رئيس الحكومة والوزراء من بطاقات التموين.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على طلب الحكومة تعديل قانون الخدمة المدنية لفصل الموظف متعاطي المخدرات؟

هل توافق على طلب الحكومة تعديل قانون الخدمة المدنية لفصل الموظف متعاطي المخدرات؟