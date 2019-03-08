من السبت ولمدة 3 أيام.. فصل الكهرباء عن مناطق بمدينة بني سويف للصيانة

أعلن قطاع كهرباء بني سويف أنه سيتم فصل التيار الكهربائي أيام :السبت والأحد والاثنين (9و10و11 مارس على الترتيب) ،عن بعض المناطق والأحياء بمدينة بني سويف، وذلك لإجراء أعمال الصيانة الدورية للمغذيات لضمان استمرار الخدمة بالشكل المطلوب .



وحسب قطاع كهرباء بنى سويف فإنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن مغذي عز الدين يوم السبت 9/3/2019،من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 2 ظهرا ،والذي يغذي منطقة حلمي الملط وضواحيها، كما يتم فصل التيار الكهربائي عن مغذي الأوقاف من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 2 ظهر يوم الأحد 10/3/2019، والذي يغذي أبراج الأوقاف وعزبة التحرير (الصفيح).



يتم فصل التيار الكهربائي عن مغذي الرمد والتجارة من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 2 ظهر يوم الاثنين 11/3/2019 ، والذي يغذي منطقة الرمد والحي الغربي.

