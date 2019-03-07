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رياضة

وليد صلاح الدين يكشف فرص الإتحاد في المنافسة على المربع الذهبي ..فيديو

الخميس 07/مارس/2019 - 10:27 م
صدى البلد
عمرو ابوبكر
أكد وليد صلاح الدين، مدير الكرة بنادي الاتحاد السكندري، أن جماهير زعيم الثغر تضع يديها على قلبها في كل مباراة بسبب وضع الفريق في جدول ترتيب الدوري.

وأضاف صلاح الدين خلال تصريحاته عبر فضائية أون سبورت"، عقب المباراة: "مباراة كانت صعبة جدًا، الله يكون في عون طاقم التحكيم وجماهير الإسكندرية التي تضع يديها على قلبها بسبب وضع الاتحاد".

وأوضح مدير الكرة بالاتحاد: "المباراتين المقبلتين في حالة حققنا خلالها الفوز من الممكن أن ننافس على المربع الذهبي، وفي حالة الخسارة سنتراجع".

وواصل: "هناك روح وقلب من قبل اللاعبين واستثمار للفرص خلال المباراة بشكل جيد، الله يكون في عون مختار مختار والإنتاج الحربي لأنهم يمرون بفترة صعبة".

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