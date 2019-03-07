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التموين تحذر من 7 أسباب وراء استبعادك من الدعم.. أبرزها: السفر أكثر من 6 أشهر وفواتير المحمول والكهرباء.. استمرار تلقي التظلمات حتى 15 مارس الجاري

الخميس 07/مارس/2019 - 10:50 م
صدى البلد
محمد صبيح
وزارة التموين تعلن محددات الاستبعاد من منظومة الدعم
حذف المساجين من البطاقات التموينية حيث تتولى شئونهم إدارة السجن
حذف المسافرين من البطاقات التموينية لأكثر من 6 أشهر خارج مصر
استهلاك 650 كيلو وات فأكثر أو فاتورة محمول 800 جنيه فأكثر
دفع مصروفات مدرسية 30 ألف جنيه فأكثر لأحد الأبناء سنويا
امتلاك سيارة موديل 2014 فأكثر أو تقلد احدى الوظائف الإدارية العليا

قال الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الوزارة لن تقوم بإيقاف بطاقة أسر المساجين أو المسافرين بالخارج، مؤكدا أن الوزارة ستقوم بحذف الشخص فقط دون أسرته من علي البطاقة التموينية.

ونوه، "مدكور"، خلال تصريحات صحفية، إلي أن الوزارة تمتلك قاعدتين بيانات تتعلق بالمساجين والصادر ضدهم أحكام قضائية، ويتم ايقافه مؤقتا من بطاقة الأسرة، حتى انتهاء مدة العقوبة، موضحا أن الدولة تتكفل به خلال تلك الفترة ما يستوجب حذفه من البطاقة.

وأشار مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية، إلي أن المسافرين بالخارج يجب عليهم إخطار وزارة التموين بسفرهم مدة تزيد عن 6 أشهر، حتى يتم إيقاف الدعم بشكل مؤقت عنه خلال الفترة التي يقضيها خارج الدولة، مؤكدا أن الإيقاف سيطبق علي المسافر فقط دون باقي أفراد أسرته.

لافتا، إلى أن عدم إخطار التموين بسفره خارج البلاد مدة تتجاوز الـ6 أشهر مع استلام أسرته التموين الخاص به، يعد استيلاء علي المال العام، والذي يترتب عليه إيقافه نهائيا عن التموين دون أسرته.

وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بدء المرحلة الثانية من استبعاد غير المستحقين مع بداية مارس الجاري والتي تمثلت في استبعاد البطاقات الذين يدفعون أصحابها مصروفات مدرسية 30 ألف جنيه سنويا لأحد أولادهم فأكثر أو استهلاك 650 كيلو وات شهريا أو فاتورة محمول 800 جنيه شهريا أو تقلد أحد الوظائف الإدارية العليا.

ويستعرض صدى البلد، طرق تجنب الاستبعاد بسبب بعض الملابسات عند المستفيدين ومنها: وجود شرائح خطوط محمول متعددة مع أفراد الأسرة باسم رب الأسرة ومن ثم تحسب قيمة فواتير جميع هواتف الأسرة المحمولة على رب الأسرة الأمر الذي يعرضه إلى حذف بطاقته من منظومة الدعم إذا تخطت إجمالي الفواتير قيمة الـ 800 جنيه.. وعلى رب الأسرة نقل ملكية كل خط إلى صاحبه داخل الأسرة وتقديم تظلم عبر الموقع الإلكتروني لإدارة دعم مصر.

وكذا بالنسبة لوجود أكثر من عداد كهرباء في شقق منزل واحد باسم رب الأسرة والذي سيتم استبعاد بطاقته من الدعم بسبب زيادة استهلاك الكهرباء 650 كيلو وات شهريا.. وعلى رب الأسرة الاكتفاء بملكية عداد واحد فقط ونقل باقي عدادت الشقق باسم قاطنيها أو أبنائه.

وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية استهداف المقرر استبعادهم خلال المرحلة الثانية من منظومة استبعاد غير المستحقين خلال شهر مارس من خلال رسالة إنذار على إيصال صرف دعم مارس فيه سبب الاستبعاد مع فتح باب التظلمات عبر الموقع الإلكتروني لإدارة دعم مصر حتى 15 مارس الجاري.

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