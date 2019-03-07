وليد صلاح الدين مهاجمًا منتقدي عمار حمدي: تصريحاتكم تحبط اللاعبين ..فيديو

قال وليد صلاح الدين مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الإتحاد السكندري، إن عمار حمدي موهبة كبيرة ويريد أن يظهر إمكانياته، وممكن في خلال السنتين المقبلتين يكون من أفضل اللاعبين المتواجدين في مصر".



وأضاف صلاح الدين خلال تصريحاته على فضائية اون سبورت عقب انتهاء المباراة، أنه غاضب من المحليين الذين يقولون أن عمار لا يستحق الانضمام للمنتخب هذه التصريحات تحبط من اللاعبين".



وأشار مدير الكرة في الإتحاد الى أن، عمار عمره 19 سنة، هو يمتلك قلب وروح ويعمل على نفسه بشكل جيد، وانضمامه للمنتخب سيعطي له الثقة، العالم كله يعطي فرص للاعبين وهم في هذا العمر".