ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

20 مارس إعلان أولويات الحاجزين لـ 60 ألف شقة بالإسكان الاجتماعي

الجمعة 08/مارس/2019 - 04:52 ص
صدى البلد
آمنة عبدالعظيم
كشف عبدالله رشدى نائب الرئيس التنقيذى لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، عن انتهاء الصندوق من فرز كافة المتقدمين لحجز شقق ضمن الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل "المليون وحدة" فى 20 مارس الجارى بحد أقصى، وإعلان أرقام أولوياتهم، تمهيدا لاستكمال إجراءات سداد الأقساط الربع سنوية الخاصة باستكمال مقدم الحجز.

وأوضح رشدى فى تصريحات خاصة لـــــــ"صدى البلد"، أن الصندوق يدرس توفير عدد أكبر من الوحدات لحاجزى الإعلان العاشر بعد زيادة أعدادهم بصورة ملحوظة مقارنة بعدد الوحدات المتاحة من الوزارة 60 ألف شقة فقط مقابل أكثر من 220 ألف حاجز، والنسبة الأغلب منهم تنطبق عليها الشروط.

وتابع، أن الصندوق فور الانتهاء من ترتيب الأولويات سيقوم بإرسال رسائل استكمال المقدم وبدء سداد الأقساط الربع سنوية بقيمة 2000 جنيه للوحدة 3 غرف وصالة و1500 جنيه للوحدة غرفتين وصالة، بدءا من شهر إبريل المقبل.

ترشيحاتنا

النائب العام يحيل 11 متهما للجنايات.. التحقيقات: كونوا عصابة سرقت 18 مليون جنيه من سيارة نقل الاموال.. وشاهد: سائق الشركة استغل قيامنا بتغذية ماكينة بنك وفر هاربا بالمبلغ

تاكسى برلين يروج للسياحة المصرية في شوارع ألمانيا

ماذا يحدث إذا تناولت الشوفان يوميا؟

واشنطن تعلن ملاحظة نشاط غريبة في منصة سوهي النووية بكوريا الشمالية

منظمات حقوقية: قطر تدعم الجماعات الإرهابية ببلدان المنطقة لزعزعة استقرارها

منقذ اليونانيين يحكي أصعب اللحظات فى حريق دمر 3 مدن.. فيديو

مواصلات مصر: نحصل على 40% من سعر تذكرة القطار

فضائح فيلم مايكل جاكسون تلغي تراث ملك البوب..وتصريح صادم لابنته

شاهد.. 60 صورة من حريق باخرة المعادي

اليوم .. قطع المياه عن شبرا الخيمة لمدة 8 ساعات

شريف عامر يعيش لحظات خطر حقيقية أثناء مواجهة كلاب شرسة.. فيديو

حازم إمام يروي موقفا له مع محمد يوسف منذ أول قمة لعبها

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. 60 صورة من حريق باخرة المعادي

شاهد.. ألسنة اللهب تغطي سماء المعادي بعد حريق باخرة .. فيديو وصور

عامر حسين يزور ملعب الإسكندرية استعدادا لـ أمم أفريقيا.. صور

دعاء عبد الرحيم Miss Elegant في ضيافة صدى البلد.. صور

أبو العينين يدعو رئيس أكبر شركة تسويق سياحي لزيارة مصر .. صور

فيديو

محمد فاروق يكشف سر إضراب الحكم محمد معروف عن الطعام.. فيديو
محمد فاروق يكشف أسباب اعتزاله التحكيم.. فيديو
حذف رئيس الحكومة والوزراء من بطاقات التموين.. فيديو
محمد فاروق: جهاد جريشة الحكم رقم واحد في مصر وهو مصنف عالميا.. فيديو
حلمي طولان: عمار حمدي لم يخذلني أمام الإنتاج.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على طلب الحكومة تعديل قانون الخدمة المدنية لفصل الموظف متعاطي المخدرات؟

هل توافق على طلب الحكومة تعديل قانون الخدمة المدنية لفصل الموظف متعاطي المخدرات؟