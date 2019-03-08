20 مارس إعلان أولويات الحاجزين لـ 60 ألف شقة بالإسكان الاجتماعي

كشف عبدالله رشدى نائب الرئيس التنقيذى لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، عن انتهاء الصندوق من فرز كافة المتقدمين لحجز شقق ضمن الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل "المليون وحدة" فى 20 مارس الجارى بحد أقصى، وإعلان أرقام أولوياتهم، تمهيدا لاستكمال إجراءات سداد الأقساط الربع سنوية الخاصة باستكمال مقدم الحجز.



وأوضح رشدى فى تصريحات خاصة لـــــــ"صدى البلد"، أن الصندوق يدرس توفير عدد أكبر من الوحدات لحاجزى الإعلان العاشر بعد زيادة أعدادهم بصورة ملحوظة مقارنة بعدد الوحدات المتاحة من الوزارة 60 ألف شقة فقط مقابل أكثر من 220 ألف حاجز، والنسبة الأغلب منهم تنطبق عليها الشروط.



وتابع، أن الصندوق فور الانتهاء من ترتيب الأولويات سيقوم بإرسال رسائل استكمال المقدم وبدء سداد الأقساط الربع سنوية بقيمة 2000 جنيه للوحدة 3 غرف وصالة و1500 جنيه للوحدة غرفتين وصالة، بدءا من شهر إبريل المقبل.