في حب مصر.. احتفالية بثقافة البداري بأسيوط

نظم فرع ثقافة أسيوط احتفالية كبرى بثقافة البداري، بحضور مدير عام الثقافة، ومحمد إبراهيم الدسوقى مدير إدارة البداري التعليمية، محمد عبدالمحسن مدير عام الخدمات بمديرية التربية والتعليم.



وبدأت الاحتفالية باستقبال الضيوف بعروض الكشافة البحرية بالبداري بقاعة مدرسة ممتاز نصار الرسمية لغات قدم الاحتفالية الشاعر صبره سالم، بدأت بعرض لكورال أطفال المدرسة غنت فيه المجموعة أغنيات تحيا مصر، ريمكس أغاني وطني، أسيوط يا قلب الصعيد.



وأعقب ذلك ندوة شعرية شارك فيها كبار الشعراء أيمن بكر ، نادو فتيحه ، ماهر مهران ، محمد جابر ،احمد شافع ،ياسمين القاضي ومجموعة كبرى من شعراء البداري والمواهب الشعرية في التأليف والإلقاء.



وفي ختام كرم فرع ثقافة أسيوط وقصر ثقافة البداري، محمد إبراهيم دسوقي لتعاونه الدائم والمثمر مع ثقافة البداري والشعراء المشاركين من الضيوف تلى ذلك ندوة ثقافية عن "دور الثقافة في التنمية الشاملة" ، أوضح فيها أن الثقافة بمفهومها الشامل تعد من أهم المؤثرات في تنمية المجتمع والأسرة ، وبشتى أنواعها من ثقافة صحية ومعلوماتية وفنية وأدبية هي التي تحدد هوية المجتمع .