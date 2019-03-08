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ثقافة

تعزيز قيم التسامح في المجتمع المصري بثقافة السويس

الجمعة 08/مارس/2019 - 02:00 ص
صدى البلد
جمال الشرقاوي
نظم فرع ثقافة السويس مجموعة من الأنشطة الفنية والثقافية، ففى بيت ثقافة العمدة عقدت محاضرة بعنوان "تعزيز قيم التسامح فى المجتمع المصرى" وذلك بمدرسة جمال عبد الناصر الابتدائية، حاضرها سيد صابر، الذي أوضح أن ثقافة التسامح فضيلة إنسانية وإسلامية حث عليها  الدين الإسلامي.
   
وفي سياق متصل أقام بيت ثقافة جنيفة التابع للفرع بالقطاع الريفي محاضرة بعنوان "الإعاقة البصرية" بمدرسة طلعت حرب الإعدادية، حاضرها إبراهيم  عبد العال، الذي تحدث بأن تعريف الإعاقة البصرية هو الشخص الكفيف الذي لا يستطيع أن يقرأ أو يكتب إلا بطريقة "البرايل"، أما المكفوف جزئيًا وهو ذلك الشخص الذي يستطيع قراءة الكتابة العادية وذلك بالاستعانة بالعدسات المكبرة والكتب ذات الأحرف الكبيرة، ثم تحدث عن أسباب الإعاقة، وهى أسباب ما قبل الولادة وهى عوامل وراثية وأما إصابة الأم الحامل ببعض الأمراض المعدية.

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