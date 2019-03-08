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برلمان

نائب: إطلاق مشروع بوابة المحتوى الثقافي الرقمي يسهم في تنشيط السياحة

الجمعة 08/مارس/2019 - 05:01 ص
النائب عصمت زايد
النائب عصمت زايد ، عضو لجنة الإعلام والثقافة بالبرلمان
معتز الخصوصي
أشاد النائب عصمت زايد، عضو لجنة الإعلام والثقافة بالبرلمان بإطلاق مشروع بوابة المحتوى الثقافي الرقمي المصري، مشيرا إلى أن هذا المشروع يستهدف اظهار الوجه الحضارى لكل دول العالم، خاصه فى ظل توجه كل دول العالم للتكنولوجيا الرقمية.

وأشار زايد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى اتجاه مصر للتكنولوجيا الرقمية سيساهم فى امداد أى دولة على مستوى العالم بالبيانات الكافية عن اى مكان سياحي، مؤكدا انه سيساهم فى تنشيط السياحة بمصر من خلال هذه البوابة.

واكد عضو لجنة الاعلام والثقافة بالبرلمان ان الصحف المقروءة لن يكون لها اى تواجد فى المستقبل القريب فى ظل وجود التكنولوجيا الحديثة، وسيحل محلها المواقع الإلكترونية.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، شهد أمس مراسم توقيع اتفاقيتى تعاون الأولى بين وزارتى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والآثار، والثانية بين وزارتى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والثقافة، وذلك بهدف تنفيذ وإطلاق مشروع "بوابة المحتوى الثقافى الرقمى المصرى" على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت).

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