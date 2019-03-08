مصر في عيون أولادها.. معرض فني بثقافة الغربية

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة تقديم مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية بفرع ثقافة الغربية، حيث أكد الأديب عمر فتحي على ضرورة أمتلاك شاعر الفصحى لأدوات وعلوم اللغة العربية كالنحو والصرف والبلاغة وعلم العروض، وذلك خلال محاضرة لقصر ثقافة الطفل بطنطا تحت عنوان "فن كتابة شعر الفصحى والعامية".



كما ناقش بيت ثقافة السنطة كتاب بعنوان "وقايتك وعلاجك" بمشاركة العديد من طلبة المدارس، تعرفوا خلالها على أهم الأطعمة التي تساعد على الوقاية من الأمراض والحفاظ على الصحة العامة.



وأقام قصر ثقافة المحلة الكبرى ورشة علمية لتصنيع نموذج لجهاز الراديو، وذلك ضمن برنامج نادي العلوم بالقصر وبمشاركة مجموعة من الطلبة.



وكان قصر ثقافة المحلة الكبرى قد أقام معرضا لمجموعة من اللوحات الفنية للأطفال بعنوان "يوم الشهيد" تضمنت رسومات عبرت عن تاريخ مصر وأهم معالمها السياحية والتضحيات التي يقدمها رجال الشرطة والقوات المسلحة في محاربة الإرهاب.