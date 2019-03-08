إطلاق بوابة المحتوى الثقافي الرقمي المصري.. إعلام البرلمان: هذا المشروع يستهدف إظهار الوجه الحضاري لكل الدول.. العالم تحول إلى قرية صغيرة بفضل التكنولوجيا الحديثة والإنترنت

برلماني: إطلاق بوابة المحتوى الثقافي الرقمي يؤكد عودة دور مصر الدولى

برلمانية تشيد بمشروع بوابة المحتوي الثقافي الرقمي المصري على الإنترنت

نائب:إطلاق مشروع بوابة المحتوى الثقافي الرقمي المصرى يسهم فى تنشيط السياحة

أشاد عدد من أعضاء لجنة الإعلام والثقافة بالبرلمان بانطلاق مشروع بوابة المحتوى الثقافي الرقمي المصري على الإنترنت، حيث أكدوا أن توقيع مصر على الاتفاقيات الخاصة بمشروع إطلاق بوابة المحتوى الثقافي الرقمي المصري على الإنترنت يؤكد على تواجد مصر إعلاميا على الساحة الدولية وفى مجال تبادل المعلومات ، مما يدل على دور مصر المحلى والدولى وأهمية مصر للدول الاخرى ، والتى تسعى إلى توقيع اتفاقيات معها ، وأشاروا إلى أن اتجاه مصر للتكنولوجيا الرقمية سيساهم فى امداد أى دولة على مستوى العالم بالبيانات الكافية عن أي مكان سياحى، وسيسهم فى تنشيط السياحة فى مصر من خلال التسهيل على السياحة معرفة الاماكن السياسية من خلال هذه البوابة.فى البداية أشاد النائب محمد شعبان، وكيل لجنة الإعلام والثقافة بالبرلمان بإطلاق مشروع بوابة المحتوى الثقافي الرقمي المصري على الإنترنت، مشيرا إلى أن هذا المشروع تم إطلاقه نتيجة عودة مصر إلى وضعها ومكانتها على الساحة الدولية والساحة الأفريقية ولا ننكر أنه فى فترة من الفترات حدث انكماش لدور مصر على الساحة إفريقيا ودوليا.وأكد شعبان لـ"صدى البلد" أن العالم تحول إلى قرية صغيرة بفضل التكنولوجيا الحديثة والإنترنت، مشيرا إلى انه فى ظل هذه التكنولوجيا الحديثة كان يجب أن يكون لمصر دور فعال مثل كل الدول العظمى على مستوى العالم.وأشار وكيل لجنة الإعلام والثقافة بالبرلمان إلى أن توقيع مصر على الإتفاقيات الخاصة بمشروع إطلاق بوابة المحتوى الثقافي الرقمي المصري على الإنترنت يؤكد تواجد مصر إعلاميا على الساحة الدولية وفى مجال تبادل المعلومات ، مما يدل على دور مصر المحلى والدولى وأهمية مصر للدول الأخرى ، والتى تسعى إلى توقيع اتفاقيات معها.وقالت النائبة غادة عجمي وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن الدولة تعمل جاهدة للحفاظ علي التراث المصري والهوية المصرية، مؤكدة أن إطلاق مشروع بوابة المحتوي الثقافي الرقمي على الإنترنت يتيح لكافة دول العالم الاطلاع على ثقافتنا.وأكدت "عجمي" في تصريحاتها لـ"صدي البلد" أن هناك من يحاول تغيير ثقافتنا ونشر أكاذيب ليس لها اساس من الصحة، و الإساءة لصورة مصر بالخارج، مشيرة إلي أن هذه الخطوة تنشر الثقافة المصرية العريقة كاملة وتحافظ عليها من المعتدين.وأوضحت وكيل لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، أن بإطلاع الشعوب على ثقافات بعضها وتأثرهم بها، يكون هناك تواصل بناء وقوي بين الجميع يتيح تبادل الأفكار وتناسقها.وأشاد النائب عصمت زايد ، عضو لجنة الإعلام والثقافة بالبرلمان بإطلاق مشروع بوابة المحتوى الثقافي الرقمي المصري ، مشيرا إلى أن هذا المشروع يستهدف إظهار الوجه الحضارى لكل دول العالم ، خاصة فى ظل توجه كل دول العالم للتكنولوجيا الرقمية.وأشار زايد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى اتجاه مصر للتكنولوجيا الرقمية سيساهم فى إمداد أى دولة على مستوى العالم بالبيانات الكافية عن اى مكان سياحى ، مؤكدا أنه سيساهم فى تنشيط السياحة فى مصر من خلال التسهيل على السياحة معرفة الأماكن السياسية من خلال هذه البوابة.وأكد عضو لجنة الاعلام والثقافة بالبرلمان أن الصحف المقروءة لن يكون لها أى تواجد فى المستقبل القريب فى ظل وجود التكنولوجيا الحديثة، وسيحل محلها المواقع الإلكترونية.وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد شهد اليوم مراسم توقيع اتفاقيتى تعاون الأولى بين وزارتى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والآثار، والثانية بين وزارتى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والثقافة، وذلك بهدف تنفيذ وإطلاق مشروع "بوابة المحتوى الثقافى الرقمى المصرى" على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت).