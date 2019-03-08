ثقافة الغربية تحتفل بذكرى استشهاد حكيم العسكرية المصرية

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية بفرع ثقافة الغربية، حيث استعرضت مكتبة محلة حسن الثقافية قصة الأطفال "الكعكة الهاربة" بمشاركة العديد من تلاميذ المدارس.



كما نظّمت مكتبة كفر حجازي الثقافية ورشة فنية لعمل بطاقة معايدة بمناسبة عيد الأم، حيث قام الأطفال باستخدام الفوم والورق وألوان الشمع في عمل تصميمات لبطاقات التهنئة بعيد الأم.



فيما عقدت مكتبة الدكتورة سميرة موسى الثقافية احتفالا بذكرى ميلاد عالمة الذرة المصرية وأول معيدة في كلية العلوم بجامعة "فؤاد الأول سابقا" جامعة القاهرة حاليا الدكتورة سميرة موسى والتي ولدت في 3 مارس عام 1917م ولقيت حتفها في ظروف غامضة في يوم 15 أغسطس 1952م.



وفي نفس السياق، شهدت مكتبة أبو الغر الثقافية محاضرة تثقيفية للاحتفال بذكرى استشهاد البطل المصري عبد المنعم رياض والذي يوافق يوم 9 مارس من العام 1969م وأصبح من يومها عيدا للشهيد.



جدير بالذكر أن عبد المنعم رياض كان رئيس أركان حرب القوات المسلحة في الفترة من عام 1967 وحتى عام 1969 من مواليد قرية "سبرباي" أحدى قرى محافظة الغربية.