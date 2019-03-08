ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

خطة لتطوير منطقة الطابية في مرسى مطروح

الجمعة 08/مارس/2019 - 06:00 ص
صدى البلد
آمنة عبدالعظيم
كشف المهندس خالد صديق رئيس صندوق تطوير المناطق العشوائية عن إعداد الصندوق لخطة لتطوير منطقة الطابية بمرسي مطروح والتي تندرج ضمن المناطق غير الآمنة والمهددة للحياة.

وأوضح صديق، أن خطط التطوير تسير جنبا إلى جنبا بالقاهرة والمحافظات المزدحمة، وكذا المحافظات الأبعد أو الحدودية، مشيرا إلى أنه التقي اللواء مجدى الغرابلي محافظ مرسي مطروح الذى شارك فى وضع حجر أساس تطوير المنطقة.

كما تم عمل جولة تفقدية لمنطقة الكيلو 4 ومعاينة الحالة الانشائية للمباني للمنطقة والتى تعاني من سوء حالتها نظرا لوجود الصرف الصحي الذي يمثل خطورة علي حالة المباني الانشائية. وتم التوصية بتشكيل لجنة هندسية للوقوف علي حالة المنشآت وامكانية تحديد الاحتياجات اللازمة لهذه المنطقة.

ترشيحاتنا

محمد فاروق يكشف أسباب اعتزاله التحكيم.. فيديو

مواصلات مصر: نحصل على 40% من سعر تذكرة القطار

شاهد.. فيديو جديد لحظة اندلاع النيران فى باخرة سياحية بالمعادي .. فيديو و صور

هل يجوز إعطاء صدقة للأم

عماد متعب: حلم حياتي ألعب بجوار حازم إمام.. فيديو

زكريا ناصف مهاجما مجدي عبد الغني: بلاش تستخفوا بعقول الجمهور.. فيديو

عالم أزهري يوضح فضل عمرة رجب والزيارة الرجبية

إخلاء جميع المراكب المجاورة لحريق المعادي.. فيديو

العثور على منتجة سينمائية مقتولة في منزلها بعد يومين من اختفائها بغرب لندن

شريف عامر يعيش لحظات خطر حقيقية أثناء مواجهة كلاب شرسة.. فيديو

واشنطن تعلن ملاحظة نشاط غريبة في منصة سوهي النووية بكوريا الشمالية

شاهد.. ألسنة اللهب تغطي سماء المعادي بعد حريق باخرة .. فيديو وصور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. 60 صورة من حريق باخرة المعادي

شاهد.. ألسنة اللهب تغطي سماء المعادي بعد حريق باخرة .. فيديو وصور

عامر حسين يزور ملعب الإسكندرية استعدادا لـ أمم أفريقيا.. صور

دعاء عبد الرحيم Miss Elegant في ضيافة صدى البلد.. صور

أبو العينين يدعو رئيس أكبر شركة تسويق سياحي لزيارة مصر .. صور

فيديو

محمد فاروق يكشف عن التعديلات الجديدة في قانون كرة القدم.. فيديو
محمد فاروق يكشف سر إضراب الحكم محمد معروف عن الطعام.. فيديو
محمد فاروق يكشف أسباب اعتزاله التحكيم.. فيديو
حذف رئيس الحكومة والوزراء من بطاقات التموين.. فيديو
محمد فاروق: جهاد جريشة الحكم رقم واحد في مصر وهو مصنف عالميا.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على طلب الحكومة تعديل قانون الخدمة المدنية لفصل الموظف متعاطي المخدرات؟

هل توافق على طلب الحكومة تعديل قانون الخدمة المدنية لفصل الموظف متعاطي المخدرات؟