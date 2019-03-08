خطة لتطوير منطقة الطابية في مرسى مطروح

كشف المهندس خالد صديق رئيس صندوق تطوير المناطق العشوائية عن إعداد الصندوق لخطة لتطوير منطقة الطابية بمرسي مطروح والتي تندرج ضمن المناطق غير الآمنة والمهددة للحياة.



وأوضح صديق، أن خطط التطوير تسير جنبا إلى جنبا بالقاهرة والمحافظات المزدحمة، وكذا المحافظات الأبعد أو الحدودية، مشيرا إلى أنه التقي اللواء مجدى الغرابلي محافظ مرسي مطروح الذى شارك فى وضع حجر أساس تطوير المنطقة.



كما تم عمل جولة تفقدية لمنطقة الكيلو 4 ومعاينة الحالة الانشائية للمباني للمنطقة والتى تعاني من سوء حالتها نظرا لوجود الصرف الصحي الذي يمثل خطورة علي حالة المباني الانشائية. وتم التوصية بتشكيل لجنة هندسية للوقوف علي حالة المنشآت وامكانية تحديد الاحتياجات اللازمة لهذه المنطقة.