أسامة كمال: اللي ما يعرفش يقول عدس

قال الإعلامى أسامة كمال مقدم برنامج مساء DMC " إن قلة المعلومات تجعلنا غير قادرين على تقدير الموقف.



وتابع: "اللى مايعرفش يقول عدس مثل شعبي قصته إن راجل كان بيبيع عدس وفول وهاجمه حرامي سرق فلوسه، فجرى التاجر وراه فاللص اتكعبل في شوال عدس فالناس لما لحقوا التاجر افتكروا اللص سرق عدس التاجر فرد عليهم ما هو اللي ما يعرفش يقول عدس. إيه قصدي بالكلام دة؟".



وأضاف في برنامجه مساء DMC اليوم الجمعة ،" قصدي إن قلة المعلومات بتخلينا مش قادرين نقدر الموقف، فى الوقت اللى غيرنا شايفنا كويس وفاهم الى أحنا مش فاهمينه والسبب في قلة المعلومات".