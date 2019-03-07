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توك شو

المرأة الشجاعة: حان وقت رد الجميل لمصر

الخميس 07/مارس/2019 - 11:22 م
صدى البلد
توك شو
توجهت ماما ماجي، أول مصرية تفوز بالجائزة الدولية للمرأة الشجاعة، بالشكر والتقدير للرئيس السيسي لدعمه الكبير للمرأة المصرية.

وقالت: أنا مدانه لمصر ولشعبها العظيم بعد فوزي بالجائزة، لأن ذلك يرفع اسم مصر والمنطقة العربية أمام العالم".

وأضافت في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال مقدم برنامج مساء DMC اليوم الخميس "فخورة بفوزي بالجائزة الدولية للمرأة الشجاعة، وأريد  رد الجميل لمصر".

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