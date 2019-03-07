أسامة كمال يسخر من جون كاسن على الهواء

وجه الإعلامي اسامة كمال مقدم برنامج مساء DMC ، رسالة للسفير المصري ببريطانيا، قائلا "بسال طارق عادل هل الحظر الجوي كدة خلاص اترفع وللا نعتبر إن تيريزا ماي اخترقت الحظر اللي هي بنفسها سايباه محطوط على شرم؟ وباقول سايباه، لأنه كان قرار رئيس الوزراء السابق كاميرون أيام غير المأسوف عليه جون كاسن السفير البريطاني السابق بالقاهرة ؟"



وسخر كمال من كاسن قائلا" مش لاقي شغلة ولا مشغلة ياحبه عيني".



ووجه كمال رسالة قوية لتيريزا ماي رئيسة وزراء بريطانيا قائلا" جمدي قلبك وخدي القرار الصحيح بشأن عودة السياحة البريطانية لمصر".

