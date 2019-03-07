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حوادث

التهرب الجمركي تضبط مشروبات كحولية أجنبية غير خالصة الرسوم

الخميس 07/مارس/2019 - 11:08 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ ش أ
تمكنت مكافحة التهرب الجمركي بالقاهرة بالتعاون مع وحدة مباحث الفنادق بالإدارة العامة لمباحث السياحة من ضبط كمية من المشروبات الكحولية غير خالصة الضرائب والرسوم.

وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك، في تصريح له اليوم، إنه بناء على معلومات سرية بوجود كمية من المشروبات الكحولية أجنبية الصنع غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية بأحد الفنادق بالقاهرة، تم تشكيل لجنة جمركية للتوجه إلى الفندق.

وأضاف المصدر أنه تم ضبط 69 زجاجة مشروبات كحولية أحجام وأنواع وماركات مختلفة غير ملصق عليها طوابع البندرول الدال على سداد الضرائب والرسوم الجمركية، مشيرا إلى أن التعويضات المستحقة بلغت 6 ملايين و100 ألف و524 جنيها.

ولفت إلى أن محمد صبيح مدير عام الإدارة العامة للتحريات والضبط بالإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركي قرر اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي.

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