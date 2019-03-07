كليب ولاد الحرام لـ وائل كفورى يتخطى مليون مشاهدة .. فيديو

تخطى كليب أغنية ولاد الحرام للمطرب وائل كفورى مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، بالرغم من طرحها قبل أيام، والتى أثارت جدلا كبيرا بسبب كلماتها الجريئة.



ويتحدث كفوري في الأغنية، التي لم تبتعد من عالم الرومانسية بوجهيها الحزين والسعيد، عن الوفاء "في شي اسمو وَفا، سامِع عَنّو شي، إذا مَنّو بِطَبعَك إنتَ، كيف بَدّك تعطيه".



يُذكر، أن آخر أغانى وائل كفورى، أغنية "أخدت قرار"، من كلمات منير بو عساف، وألحان وتوزيع ملحم أبو شديد.







