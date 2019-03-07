دراسة الـ90 ألف المرعبة: السجائر الإلكترونية تدمر قلبك مباشرة

حذر باحثون من أن استخدام السجائر الإلكترونية يزيد من خطر الإصابة بأزمات قلبية بمقدار الثلث، وفق ماذكرت صحيفة ديلي ميل.



وتتزايد المخاوف حول العالم حول التأثير الصحي طويل المدى للسجائر الإلكترونية، وسط حالة الرواج التي تشهدها سوقها.



ومع حالة الرواج في مبيعات السجائر الإلكترونية، يصر المسؤولون في عددٍ من الدول الأوروبية على أن الفوائد تفوق أي أضرار محتملة.



وحذرت الدراسة الجديدة من أن السجائر الإلكترونية قاتل مباشر ربما تفوق السجائر العادية، لأن السجائر الإلكترونية لا تنفد بسرعة وتكون بصحبة مستخدمها طوال الوقت.



وتعد هذه الدراسة التي ستعرض في مؤتمر الكلية الأمريكية لأمراض القلب في نيو أورليانز في وقت لاحق من هذا الشهر ، واحدة من أكبر الدراسات التي أجريت على تأثير vaping.



ودرس خبراء من جامعة كانساس بيانات أكثر من 90 ألف مستخدم للسجائر الإلكترونية.



ووجد الباحثون أن الأشخاص المفرطين في تدخين السجائر الالكترونية كل يوم كانوا أكثر عرضة بنسبة 34٪ للإصابة بأمراض القلب من غير مستخدميها السجائر غير الإلكترونية ، وأن أولئك الذين استخدموا هذه الأجهزة بشكل متقطع كان لديهم خطر متزايد بنسبة 29٪.



وقال الباحث الرئيسي للدراسة الدكتور موهيندر فينديال: "هذه البيانات هي دعوة حقيقية للاستيقاظ ويجب أن تدفع بالمزيد من الإجراءات والوعي بمخاطر السجائر الإلكترونية".

