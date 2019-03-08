1000 طالب ببرنامج محاكاة مجلس الوزراء بجامعة حلوان

ٱنهى نموذج محاكاة مجلس الوزراء بجامعة حلوان المقابلات الشخصية الخاصة بالطلاب الراغبين بالالتحاق بالنموذج.



وبلغ عدد الطلاب المتقدمين حوالى 1000، والنموذج لا يقبل الا 120 طالبا وطالبة، لذا يجرى القائمون اختبارات لتصفية الكلاب واختيار الأكفأ.



جدير بالذكر أنه من المقرر أن تبدأ أولى محاضرات نماذج محاكاة مجلس الوزراء بجامعة حلوان فى 12 مارس بقاعة الرسائل العلمية بالمكتبة المركزية.

