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محافظات

محافظ الجيزة يكرم 3 إدارات صحية حققت أعلى نسب مسح طبي

الخميس 07/مارس/2019 - 11:08 م
محافظ الجيزة يكرم
محافظ الجيزة يكرم 3 إدارت صحية حققوا أعلى نسب مسح طبي
كتب: محمد الصاحى
قرر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة تكريم أول 3 إدارات صحية ستحقق غدا الجمعة أعلى نسبة من حيث الكشف والفحص علي المواطنين في إطار مبادرة 100 مليون صحة للكشف علي فيروس سي والأمراض غير السارية.

وأكد المحافظ في تصريحات له أن تقييم الإدارات يشمل عددا من العناصر أبرزها تسجيل نتائج الفحص والتعامل الجيد مع المواطنين وأساليب مكافحة العدوى.

وأوضح أنه سيتم منح الإدارات الفائزة حوافز مادية تقديرا لما قدموه من مجهودات خلال فعاليات المبادرة وتحفيزا لهم علي استكمال تقدمهم خاصة وأن مبادرة 100 مليون صحة مستمرة بمحافظة الجيزة حتي نهاية أبريل المقبل.

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