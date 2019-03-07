أسواق: الانخفاض يسيطر على القمح والأرز والفول والزيت

سيطر مؤشر الانخفاض على غالبية قائمة أسعار السلع وخاماتها والتى أعلنتها أسواق للمعلومات المالية والسلعية المتخصصة فى رصد حركة السلع وخاماتها بالبورصات السلعية والاسواق العالمية نهاية الاسبوع الاول لشهر مارس الجاري.



جاء على رأس هذه السلع القمح والذرة والارز والزيت والفول، حسب منصة أسواق للمعلومات المالية والسلعية المتخصصة فى رصد حركة السلع وخاماتها بالاسواق والبورصات السلعية.



وجاءت أسعار السوق المحلى المصرى للسلع وخاماتها كالتالى:





