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أخبار العالم

أردوغان يرفع دعوى قضائية ضد السياسية المعارضة مرال اكشنر

الخميس 07/مارس/2019 - 11:14 م
صدى البلد
عرفة البنداري
كلف الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، محامييه برفع دعوى قضائية ضد المعارضة التركية، مرال اكشنر، بسبب ما اعتبره الرئيس التركي إهانة له.

وبحسب تقارير إعلامية تركية، رفع محامو أردوغان دعوى قضائية لدى نيابة أنقرة ضد مرال أكشنر وهي رئيسة حزب يميني، بسبب تصريحاتها في دنيزلي، خلال تجمع انتخابي، والتي قالت فيها: "كيف حالكم أيها السكان الأعزاء في دنيزلي الذين يصفكم الرئيس بالإرهابيين؟"، وأضافت "منذ 17 عاما ينتهج هذا الشخص سياسة تقسمنا وتجعلنا نعادي بعضنا البعض".

وأدت هذه التصريحات إلى إثارة غضب الرئيس التركي، الذي يتهم خلال تجمعاته اليومية قادة أحزاب المعارضة خصوصا حزبي "الشعب الجمهوري" و"الشعوب الديمقراطي" المقرب من الأكراد بالتطرف.

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