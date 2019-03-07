هاشتاج الأهلي عملاق القارة السمراء يتصدر تويتر

دشن رواد مواقع التواصل الإجتماعي تويتر هاشتاج يدعم النادي الاهلي قبل مواجهة الفريق الأول منافسه فيتا كلوب ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.



وتصدر هاشتاج #الاهلي_عملاق_القاره_السمراء موقع التواصل الإجتماعي تويتر قبل المباراة بأقل من 48 ساعة.



جدير بالذكر أن الأهلي متصدر مجموعته في بطولة دوري أبطال أفريقيا، رغم هزيمته من سيمبا التنزاني في مباراته الأخيرة في البطولة الأفريقية بنتيجة 1-0 للفريق التنزاني.