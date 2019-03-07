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محمد محسن وهبة مجدى يصوران فوتوسيشن من البالة.. فيديو

الخميس 07/مارس/2019 - 11:21 م
صدى البلد
أيمن سيد
قال الفنان محمد محسن إن فكرة الفوتو سيشن من الأقمشة التى تتخلص منها المصانع الذى جمعه مع زوجته الفنانة هبة مجدى جاء من خلال أفكار أحد المصورين على فيسبوك وكان أول فوتوسيشن يقومون به معا.

من جانبها قالت هبة مجدى خلال استضافتهم فى برنامج "معكم منى الشاذلى" إن مصمم الملابس يعتبر أول مصمم يقوم بالتصميم رجالى وحريمي فى وقت واحد، مشيرة إلى أنها لم تقوم بفوتسيشن فى الفرح كما ينبغى.

وتابع محسن أنه استغل قماشا كان سيلقى في سلة المهملات وصنع منه الجاكيت الذى حضر به الحلقة، مشيرا إلى أن الشكل الغريب الذى يبدو على الجاكيت يمكن استغلاله لعمل الفوازير.

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