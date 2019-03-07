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منوعات

ورطة كبيرة لـ ملكة جمال سابقة بالصين بسبب عشيقة زوجها

الخميس 07/مارس/2019 - 11:11 م
ملكة الجمال السابقة
ملكة الجمال السابقة
محمد علي
تم منع ممثلة مشهورة وملكة جمال دولية سابقة من السفر خارج الصين بعد اعتبارها "غير جديرة بالثقة" من قبل نظام الائتمان الاجتماعي في البلاد، وفق ما ذكرت صحيفة ديلي ميل.

وميشيل يي شوان، المولودة في الولايات المتحدة، والتي تبلغ من العمر 39 عاما، اكتشفت فقط أنها ممنوعة من السفر عندما كانت على وشك الصعود إلى الطائرة من مطار بكين.

وكانت يي، التي فازت في مسابقة ملكة جمال الصين الدولية في سن العشرين، قد أخفقت في اتباع أمر محكمة من العام الماضي بعد إدانتها بتهمة التشهير بها من قبل عشيقة زوجها السابق على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتعد ميشيل يي شوان، هي الشخصية البارزة الأولى التي يعاقبها نظام الائتمان الاجتماعي المثير للجدل في بكين منذ إطلاقه في عام 2014.

ويعاقب نظام الائتمان الاجتماعي المثير للجدل في بكين بشكل غريب، حيث يقيم المواطنون على أساس سلوكهم اليومي ويعاقب الأشخاص "غير الجديرين بالثقة" بأكبر عدد ممكن من الطرق.

وتمت معاقبة الملايين من الجناة منذ أن تم نشر النظام الوطني في مدن انتقائية في عام 2014.

وقد وضعت المحكمة الممثلة على القائمة السوداء في ديسمبر الماضي لأنها فشلت في إزالة المشاركات التشهيرية لوسائل التواصل الاجتماعي والاعتذار لضحيتها عقب دعوى قضائية في العام الماضي.

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