حبس مدير مطبعة 4 أيام على ذمة التحقيقات

قررت النيابة العامة حبس مدير مطبعة لقيامه بتقليد المطبوعات بدون تصريح من مصلحة التسجيل التجاري 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجري معه.



وكان تمكن ضباط إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بالقاهرة، من ضبط "المدير المسئول بإحدى المطابع" الكائنة ـ دائرة قسم شرطة السلام أول ومقيم بذات العنوان ، لقيامه بتقليد المطبوعات والعلامات التجارية بالمطبعة عمله بدون تصريح من مصلحة التسجيل التجاري.



وبتفتيش المطبعة عثر بداخلها على المضبوطات التالية (عدد 8 زنكات مدون عليها أسماء بعض الجهات الحكومية والخاصة - كمية من المطبوعات مدون عليهم إسم إحدى مكاتب التموين).



وإعترف بتقليد المضبوطات بدون تكليف من الجهات المعنية لصالح عملائه لتحقيق أرباح غير مشروعة تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

