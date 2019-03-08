ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

حبس مدير مطبعة 4 أيام على ذمة التحقيقات

الجمعة 08/مارس/2019 - 02:00 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
عمرو خليفة
قررت النيابة العامة حبس مدير مطبعة لقيامه بتقليد المطبوعات بدون تصريح من مصلحة التسجيل التجاري 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجري معه.

وكان تمكن ضباط إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بالقاهرة، من ضبط "المدير المسئول بإحدى المطابع" الكائنة ـ دائرة قسم شرطة السلام أول ومقيم بذات العنوان ، لقيامه بتقليد المطبوعات والعلامات التجارية بالمطبعة عمله بدون تصريح من مصلحة التسجيل التجاري.

وبتفتيش المطبعة عثر بداخلها على المضبوطات التالية (عدد 8 زنكات مدون عليها أسماء بعض الجهات الحكومية والخاصة - كمية من المطبوعات مدون عليهم إسم إحدى مكاتب التموين).

وإعترف بتقليد المضبوطات بدون تكليف من الجهات المعنية لصالح عملائه لتحقيق أرباح غير مشروعة تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ترشيحاتنا

هل يصل ثواب قراءة القرآن للميت.. أمين الفتوى يجيب

ينتحر بسلك مكنسة داخل مسجد بالمنوفية.. وزوجته: كان تعبان نفسيا وبيتعالج

مفاجأة.. أوباميانج يهدد باعتزال اللعب الدولي

مصدر أمني: تدمير محتويات 4 طوابق فى باخرة المعادى المحترقة

فضائح فيلم مايكل جاكسون تلغي تراث ملك البوب..وتصريح صادم لابنته

وفاة ابنة لاعب نادي سموحة عمرو بركات

التموين تزف بشرى سارة للمواطنين خاصة بمنظومة الخبز.. فيديو

شاهد.. 60 صورة من حريق باخرة المعادي

عماد متعب: مكنتش بحب بركات ولا حتى السلام عليه عند انضمامه لـ الأهلي.. فيديو

6 أطعمة تحميك من الأمراض الجلدية .. تعرف عليها

دينا فؤاد تنشر صورة بصحبة إيمان العاصي

أول رد من أحمد حجازي على أنباء انتقاله إلى ريال مدريد

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. 60 صورة من حريق باخرة المعادي

شاهد.. ألسنة اللهب تغطي سماء المعادي بعد حريق باخرة .. فيديو وصور

عامر حسين يزور ملعب الإسكندرية استعدادا لـ أمم أفريقيا.. صور

دعاء عبد الرحيم Miss Elegant في ضيافة صدى البلد.. صور

أبو العينين يدعو رئيس أكبر شركة تسويق سياحي لزيارة مصر .. صور

فيديو

حلمي طولان: عمار حمدي لم يخذلني أمام الإنتاج.. فيديو
محمد فاروق: تقنية الـ Var تقلل من أخطاء التحكيم وتفقد الكرة متعتها.. فيديو
زكريا ناصف مهاجما مجدي عبد الغني: بلاش تستخفوا بعقول الجمهور.. فيديو
حلمي طولان: سيسيه يزيد القوة الهجومية للاتحاد السكندري.. فيديو
منقذ اليونانيين يحكي أصعب اللحظات فى حريق دمر 3 مدن.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على طلب الحكومة تعديل قانون الخدمة المدنية لفصل الموظف متعاطي المخدرات؟

هل توافق على طلب الحكومة تعديل قانون الخدمة المدنية لفصل الموظف متعاطي المخدرات؟