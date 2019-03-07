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التموين: مواطن يشكو حذفه من البطاقة.. لنفاجأ بامتلاكه 9 عدادات كهرباء

الخميس 07/مارس/2019 - 11:15 م
صدى البلد
خالد محيي الدين
قال اللواء عمر مدكور، مستشار وزير التموين للتكنولوجيا ونظم المعلومات، إنه تم حساب متوسط استهلاك المواطنين من الكهرباء على 12 شهرًا، ومن تخطت فاتورته الألف كيلو وات كمرحلة أولى تم إيقاف صرف بطاقته، لتجاوز قيمة الفاتورة 1500 جنيه.

وأشار "مدكور" خلال لقاء تليفزيوني مع الإعلامي حمدي رزق، في برنامج "نظرة"، المذاع على قناة "صدى البلد"، إلى أن رجلا تقدم بشكوى بعد حذف بطاقته، فتم الكشف على اسمه ووجد أن هناك 9 عدادات كهرباء باسمه.

وطالب المواطنين بضرورة الإبلاغ والتنازل عن كل مستحقات الغير، مثل أرقام الهواتف وعدادات الكهرباء.

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