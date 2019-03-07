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ديني

أمين الفتوى يكشف حكم قراءة الفاتحة بعد انتهاء الإمام من القرآن.. فيديو

الخميس 07/مارس/2019 - 11:15 م
صدى البلد
محمد شحتة
قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز قراءة الفاتحة عند انتهاء الإمام من قراءة القرآن، وكذلك عند الترحم على أموات المسلمين أو عن الزواج أو بداية اليوم في الصباح أو بداية مشروع فقلب المسلم متعلق بفاتحة الكتاب.

وأضاف أمين الفتوى في لقائه على فضائية "الناس"، أن سورة الفاتحة هى السبع المثاني وهى أم القرآن وقيل جمعت معاني القرآن في الفاتحة وجمعت معانى الفاتحة في البسملة.

وتابع: هى فتح وخير كبير ونتركه وكان سيدنا عمر إذا ما دخل على مريض قرأ الفاتحة فكان يبرأ وابن القيم يقول ظللت عشرين عاما أعالج نفسي بفاتحة الكتاب أقرأها حينما كان يحل مرضا بي.

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