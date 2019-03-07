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مساعد وزير الداخلية الأسبق: على المصريين الإيمان بقوة الشرطة

الخميس 07/مارس/2019 - 11:37 م
صدى البلد
عبد الخالق صلاح
قال اللواء مجدي البسيوني، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إنه يجب على المصريين أن يؤمنوا بقوة الشرطة وأنها في ظهر الشعب بأكمله.

وأضاف "البسيوني" في مداخلة هاتفية لبرنامج "انفراد" مع سعيد حساسين، اليوم الخميس، أن الشرطة لو غفلت عن خلية "حسم" التي قتلت عناصرها اليوم "لكانوا فجروا قنابلهم في أي مكان بالدولة وتسببوا في قتل أخوك أو أختك أو أمك أو أبوك".

ووجه "البسيوني" تحية واجبة لكل أفراد الأمن المصري وبخاصة الأمن الوطني، متابعا: "يضحون بأنفسهم لأمن الوطن".

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