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فن

دينا فؤاد تنشر صورة بصحبة إيمان العاصي

الخميس 07/مارس/2019 - 11:24 م
دينا فؤاد وايمان
دينا فؤاد وايمان العاصي
محمد بدران
نشرت الفنانة دينا فؤاد، عبر صفحتها الرسمية بموقع الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة تجمعها بالفنانة إيمان العاصي، في أحد الأماكن العامة".

وارتدت دينا وإيمان الملابس الكاجوال، واعتمدتا على المكياج الهادئ والبسيط، ما نال إعجاب عدد من متابعيهم".

وخاضت إيمان العاصي السباق الرمضاني الماضي 2018 بمسلسل "قانون عمر" وحققت من خلال دورها ردود فعل إيجابية.
دينا فؤاد تنشر صورة بصحبة إيمان العاصي

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