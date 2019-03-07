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حساسين عن تحليل المخدرات للطلاب: العيل لما يعرف إنه هيتحلله هيبطل يشرب.. فيديو

الخميس 07/مارس/2019 - 11:16 م
صدى البلد
عبد الخالق صلاح
طالب البرلماني سعيد حساسين، بإجراء تحليل مخدرات لطلاب الجامعات والسائقين، قائلا: "لو ضغطنا كمؤسسات دولة مش هنلاقي واحد بيشرب وستنتهي علاقة مواطنينا بالإدمان".

وأضاف حساسين في برنامجه "انفراد" عبر فضائية "الرافدين+"، اليوم الخميس، إنه من الضروري إجراء التحاليل، داعيًا الجميع للتكاتف لإنهاء شرب المخدرات في كافة المصالح الحكومية.

وتابع: "إجراء تحاليل المخدرات في الجامعة مهم أوي، العيل لما يعرف إنه هيتحلل له هيخاف ويبطل يشرب".



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