حساسين عن تحليل المخدرات للطلاب: العيل لما يعرف إنه هيتحلله هيبطل يشرب.. فيديو

طالب البرلماني سعيد حساسين، بإجراء تحليل مخدرات لطلاب الجامعات والسائقين، قائلا: "لو ضغطنا كمؤسسات دولة مش هنلاقي واحد بيشرب وستنتهي علاقة مواطنينا بالإدمان".



وأضاف حساسين في برنامجه "انفراد" عبر فضائية "الرافدين+"، اليوم الخميس، إنه من الضروري إجراء التحاليل، داعيًا الجميع للتكاتف لإنهاء شرب المخدرات في كافة المصالح الحكومية.



وتابع: "إجراء تحاليل المخدرات في الجامعة مهم أوي، العيل لما يعرف إنه هيتحلل له هيخاف ويبطل يشرب".







