البورصة تربح 1.9 مليار جنيه وسط تباين مؤشراتها خلال الأسبوع

تباينت مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع المنقضي، وسط ارتفاع وحيد لمؤشر إيجي إكس 30 وانخفاض باقي المؤشرات.



ربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 1.9 مليار جنيه مغلقا الأسبوع عند مستوى 825.3 مليار جنيه.



أغلق مؤشر ايجى اكس 30 عند 14,904.03 نقطة مسجلا ارتفاعا بنحو 0.68 %، بينما سجل مؤشر ايجى إكس 70 نحو 1.52% هبوطا مغلقا الفترة عند 708.73 نقطة.



سجل مؤشر ايجى اكس 100 انخفاضا بنحو 1.27 % مغلقا الفترة عند 1,789.05 نقطة.