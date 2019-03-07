رانيا المشاط: مصر مقصد سياحي مهم داخل المنطقة.. فيديو

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة إن الحكومة والقطاع الخاص ومجلس النواب ثلاثى لا غنى عنه لنجاح المنظومة السياحية في مصر.



وأكدت "رانيا" خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامية دينا رامز في برنامج "ستوديو البلد"، المذاع على قناة "صدى البلد"، خلال التغطية الخاصة فعاليات بورصة برلين الدولية للسياحة، أن هناك تعديلات تشريعية سيتم تغييرها في الفترة المقبلة تحت قبة البرلمان لأن في نوفمبر الماضي تم تدشين برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة من خلال مجلس النواب، وهناك محاور مختلفة للإصلاح ومنها المحور التشريعي.



ولفتت إلي أن السائح الألماني يفضل الغردقة وشرم الشيخ وتعد السياحة الشاطئية أساسية لديهم، موضحة أنه جار العمل على جعل السياحة الشاطئية مرتبطة بالسياحة الثقافية.



وأوضحت، أن المتحف المصري الكبير حدث عظيم جدا وسيكون الافتتاح في موعده في عام 2020 ويستطيع السائح المتواجد في الغردقة أن يذهب في رحلة لمدة يوم عبر مطار سفنكس الموجود في مدينة السادس من أكتوبر والقريب من منطقة آثار الأهرامات لمشاهدة الآثار الموجودة في المتحف الكبير.



وأشارت إلي أن مصر مقصد سياحي متنوع من سياحة ثقافية وشاطئية وتسلق للجبال مثل الموجودة في مدينة سانت كارتين أو سيناء، موضحة أن جزء كبير من الجناح المصري المشارك في فعاليات بورصة برلين «ITB» يعمل على إظهار مختلف أنواع السياحة المختلفة في مصر.