ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

رانيا المشاط: مصر مقصد سياحي مهم داخل المنطقة.. فيديو

الخميس 07/مارس/2019 - 11:25 م
صدى البلد
توك شو
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة إن الحكومة والقطاع الخاص ومجلس النواب ثلاثى لا غنى عنه لنجاح المنظومة السياحية في مصر.

وأكدت "رانيا" خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامية دينا رامز في برنامج "ستوديو البلد"، المذاع على قناة "صدى البلد"، خلال التغطية الخاصة فعاليات بورصة برلين الدولية للسياحة، أن هناك تعديلات تشريعية سيتم تغييرها في الفترة المقبلة تحت قبة البرلمان لأن في نوفمبر الماضي تم تدشين برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة من خلال مجلس النواب، وهناك محاور مختلفة للإصلاح ومنها المحور التشريعي.

ولفتت إلي أن السائح الألماني يفضل الغردقة وشرم الشيخ وتعد السياحة الشاطئية أساسية لديهم، موضحة أنه جار العمل على جعل السياحة الشاطئية مرتبطة بالسياحة الثقافية.

وأوضحت، أن المتحف المصري الكبير حدث عظيم جدا وسيكون الافتتاح في موعده في عام 2020 ويستطيع السائح المتواجد في الغردقة أن يذهب في رحلة لمدة يوم عبر مطار سفنكس الموجود في مدينة السادس من أكتوبر والقريب من منطقة آثار الأهرامات لمشاهدة الآثار الموجودة في المتحف الكبير.

وأشارت إلي أن مصر مقصد سياحي متنوع من سياحة ثقافية وشاطئية وتسلق للجبال مثل الموجودة في مدينة سانت كارتين أو سيناء، موضحة أن جزء كبير من الجناح المصري المشارك في فعاليات بورصة برلين «ITB» يعمل على إظهار مختلف أنواع السياحة المختلفة في مصر.

موضوعات متعلقة

المستشار السياحي بألمانيا: مصر تشارك بـ ٨٠ شركة في بورصة برلين

شاهد.. الجناح السياحي المصري ببورصة «ITB» برلين

مصر ترتدى ثوبها الجديد بـ بورصة لندن السياحية.. المشاط تصيغ الفكر السياحى بالوسائط الرقمية.. والشخصيات المؤثرة محور جذب العارضين

جمعية مسافرون تطالب بالاستعداد المبكر للمشاركة في بورصة برلين السياحية

مسافرون: يجب استغلال خريطة المطارات الجديدة في التسويق للسياحة

رئيس جمعية مسافرون يقترح استغلال خريطة مطارات مصر في التسويق للسياحة

ترشيحاتنا

نجم الإسماعيلي يدخل دائرة اهتمام الزمالك

وزير البترول للرئيس: تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي

شربوه زبادو بالبرشام.. التفاصيل الكاملة لـ مقتل سائق توك توك بشبرا الخيمة

مميزات دورات المياه المتنقلة استعدادا لـ الكان.. ومواطنون: ياريت تستمر.. صور

وليد صلاح الدين مهاجمًا منتقدي عمار حمدي: تصريحاتكم تحبط اللاعبين ..فيديو

زياد برجي يسرد تفاصيل تعرفه على زوجته المغربية من فيسبوك

احترس.. المشروبات الغازية تهدد حياتك.. تناولها يزيد أمراض الكلى والسمنة وهشاشة العظام ويسبب الأرق.. ودراسة أمريكية: خطر على الرياضيين.. وأكثر من زجاجتين تصيبك بسكر النمط الثاني

البنتاجون: مصر تحارب داعش في سيناء وتتخذ إجراءات لمواجهة التنظيمات الإرهابية

استقرار الحالة الصحية للفنان خالد سليم

فرج عامر يكشف عن سبب رحيل ياسر إبراهيم للأهلي

22 سيارة إطفاء لمحاولة السيطرة على حريق باخرة المعادي

هاشتاج الأهلي عملاق القارة السمراء يتصدر تويتر

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. ألسنة اللهب تغطي سماء المعادي بعد حريق باخرة .. فيديو وصور

عامر حسين يزور ملعب الإسكندرية استعدادا لـ أمم أفريقيا.. صور

دعاء عبد الرحيم Miss Elegant في ضيافة صدى البلد.. صور

أبو العينين يدعو رئيس أكبر شركة تسويق سياحي لزيارة مصر .. صور

الرقابة الإدارية تستقبل وفد مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة وخبراء صربيا وليسوتو.. صور

فيديو

فريق عمل مصر تستطيع يقدم مفاجأة لـ المخطط الاستراتيجي للجيل الخامس للهواتف
التموين تزف بشرى سارة للمواطنين خاصة بمنظومة الخبز.. فيديو
لطيفة تغني شو حلو لـ زياد برجي على الهواء.. فيديو
وليد صلاح الدين مهاجمًا منتقدي عمار حمدي: تصريحاتكم تحبط اللاعبين ..فيديو
زياد برجي يسرد تفاصيل تعرفه على زوجته المغربية من فيسبوك

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على طلب الحكومة تعديل قانون الخدمة المدنية لفصل الموظف متعاطي المخدرات؟

هل توافق على طلب الحكومة تعديل قانون الخدمة المدنية لفصل الموظف متعاطي المخدرات؟