الخارجية الأمريكية ترفض التعليق على دعوى شركة هواوي الصينية

أحجمت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الخميس عن التعليق على دعوى قضائية رفعتها شركة هواوي الصينية للتكنولوجيا ضد الولايات المتحدة وقالت إن واشنطن تؤيد وجود شبكات آمنة خالية من التأثير غير الملائم من قبل حكومات أجنبية.



وقال روبرت بالادينو المتحدث باسم الخارجية الأمريكية في إفادة صحفية "فيما يخص الدعوى القضائية، ليس لدي أي تعليق عليها" مشيرا إلى أنها منظورة أمام القضاء.



وأضاف "بوجه عام تؤيد الولايات المتحدة (وجود) شبكات اتصالات وخطوط إمداد آمنة تكون خالية من موردين معرضين لتأثير حكومي أجنبي أو نفوذ غير ملائم يشكل مخاطر دخول (أطراف) غير مصرح لها أو حدوث نشاط إلكتروني خبيث".