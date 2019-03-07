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أخبار العالم

منصور بن زايد يهنئ السيدات بالعالمي للمرأة: رسخت مكانتها وأثبتت حضورها

الخميس 07/مارس/2019 - 11:27 م
منصور بن زايد
منصور بن زايد
محمد بدران
حرص، الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الوزراء ووزير الشؤون الرئاسية في دولة الإمارات العربية المتحدة، على توجيه التهنئة للسيدات في اليوم العالمى للمرأة.

وقال بن زايد، فى تغريدات عبر حسابه الرسمى بموقع التدوين "تويتر":"‏‏المرأة على مستوى العالم رسخت مكانتها وأثبتت حضورها وقدراتها وجدارتها في مختلف مجالات الحياة، وأصبحت شريكًا للرجل في البناء والقيادة والريادة وصنع القرار على مستوى العالم".

يذكر ان اليوم العالمي للمرأة هو احتفال عالمى، يقام للدلالة على الاحترام العام، وتقدير وحب المرأة لإنجازاتها الاقتصادية، والسياسية والاجتماعية. وفي بعض الدول كالصين وروسيا وكوبا تحصل النساء على إجازة فى هذا اليوم.
منصور بن زايد يهنئ السيدات بالعالمي للمرأة: رسخت مكانتها وأثبتت حضورها

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