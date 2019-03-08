المصريون يستحوذون على 69.8% بالبورصة خلال الأسبوع

سجلت تعاملات المصريين بالبورصة خلال الأسبوع المنقضي نسبة 69.8 % من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة ، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 21.8 % و العرب على 8.4 % و ذلك بعد استبعاد الصفقات.



وسجل الأجانب صافي شراء بقيمة 243.1 مليون جنيه هذا الأسبوع بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 45.5 مليون جنيه و ذلك بعد استبعاد الصفقات.



جدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت 70.5 % من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات.



بينما سجل الأجانب 19.3 % و سجل العرب 10.3 % و قد سجل الأجانب صافي بيع بنحو 1,392.1 مليون جنيه و سجل العرب صافي بيع بنحو 150.5 مليون جنيه و ذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.