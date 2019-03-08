ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

المصريون يستحوذون على 69.8% بالبورصة خلال الأسبوع

الجمعة 08/مارس/2019 - 01:01 ص
محمد فريد رئيس البورصة
محمد فريد رئيس البورصة المصرية
محمد صبيح
سجلت تعاملات المصريين بالبورصة خلال الأسبوع المنقضي نسبة 69.8 % من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة ، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 21.8 % و العرب على 8.4 % و ذلك بعد استبعاد الصفقات.

وسجل الأجانب صافي شراء بقيمة 243.1 مليون جنيه هذا الأسبوع بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 45.5 مليون جنيه و ذلك بعد استبعاد الصفقات.

جدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت 70.5 % من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات.

بينما سجل الأجانب 19.3 % و سجل العرب 10.3 % و قد سجل الأجانب صافي بيع بنحو 1,392.1 مليون جنيه و سجل العرب صافي بيع بنحو 150.5 مليون جنيه و ذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

ترشيحاتنا

شاهد.. كواليس خناقة لاعبي الإنتاج والاتحاد مع حكم المباراة في الدوري

خالد سليم يدخل المستشفى لـ تعرضه لوعكة صحية

6 أطعمة تحميك من الأمراض الجلدية .. تعرف عليها

الريال ينهار.. راموس ينقلب على بيريز ويطلب الرحيل

شاهد..حشود من القرود تهاجم المواطنين وتسرق متعلقاتهم في السعودية

خطأ طبي حرمها من الكلام.. الطفلة تبكي من الألم.. والعائلة تناشد الرئيس تبنى حالتها.. صور وفيديو

فريق عمل مصر تستطيع يقدم مفاجأة لـ المخطط الاستراتيجي للجيل الخامس للهواتف

فاكر نفسه رشدى أباظة.. عمرو عاش الدور على مراته فـ خلعته

مجموعة بحري بالمظاليم.. طنطا ينفرد بالصدارة والمنصورة يلاحقه

هاشتاج الأهلي عملاق القارة السمراء يتصدر تويتر

شاهد.. فيديو جديد لحظة اندلاع النيران فى باخرة سياحية بالمعادي .. فيديو و صور

مصدر أمني: تدمير محتويات 4 طوابق فى باخرة المعادى المحترقة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. ألسنة اللهب تغطي سماء المعادي بعد حريق باخرة .. فيديو وصور

عامر حسين يزور ملعب الإسكندرية استعدادا لـ أمم أفريقيا.. صور

دعاء عبد الرحيم Miss Elegant في ضيافة صدى البلد.. صور

أبو العينين يدعو رئيس أكبر شركة تسويق سياحي لزيارة مصر .. صور

الرقابة الإدارية تستقبل وفد مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة وخبراء صربيا وليسوتو.. صور

فيديو

منقذ اليونانيين يحكي أصعب اللحظات فى حريق دمر 3 مدن.. فيديو
فريق عمل مصر تستطيع يقدم مفاجأة لـ المخطط الاستراتيجي للجيل الخامس للهواتف
التموين تزف بشرى سارة للمواطنين خاصة بمنظومة الخبز.. فيديو
لطيفة تغني شو حلو لـ زياد برجي على الهواء.. فيديو
وليد صلاح الدين مهاجمًا منتقدي عمار حمدي: تصريحاتكم تحبط اللاعبين ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على طلب الحكومة تعديل قانون الخدمة المدنية لفصل الموظف متعاطي المخدرات؟

هل توافق على طلب الحكومة تعديل قانون الخدمة المدنية لفصل الموظف متعاطي المخدرات؟