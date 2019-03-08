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اقتصاد

8.4 مليار جنيه قيمة تداول البورصة الأسبوع الماضي

الجمعة 08/مارس/2019 - 05:06 ص
صدى البلد
محمد صبيح
بلغ إجمالى قيمة التداول بالبورصة خلال الأسبوع المنقضي نحو 8.4 مليار فى حين بلغت كمية التداول نحو 1,156 مليون ورقة منفذة على 124 ألف عملية.

وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 6.9 مليار جنيه و كمية تداول بلغت 1,641 مليون ورقة منفذة على 137 ألف عملية خلال الاسبوع الماضي.

واستحوذت الأسهم على 79.27 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة. فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 20.73 % خلال الأسبوع.

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