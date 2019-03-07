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حوادث

شاهد.. فيديو جديد لحظة اندلاع النيران فى باخرة سياحية بالمعادي .. فيديو و صور

الخميس 07/مارس/2019 - 11:46 م
جانب من الصور
جانب من الصور
رامى المهدى
دفعت قوات الحماية المدنية بالقاهرة منذ قليل، بـ 22 سيارة إطفاء لمحاولة السيطرة على ألسنة اللهب التى اندلعت فى باخرة سياحية بكورنيش المعادي، تحسبًا من امتداد النيران واتساع نطاقها، حيث تم إخلاء الباخرة من روادها والعاملين بها.

وكان شب حريق ضخم فى تمام الساعة التاسعة وأربعين دقيقة، حيث التهم باخرة سياحية بكورنيش المعادى، امام أكاديمية السادات، على الفور تم توجيه سيارات إطفاء بقيادة اللواء أسامة فاروق مدير الحماية المدنية بالقاهرة.

ويقوم رجال الانقاذ بجهود مضنية لسرعة اخماد النيران التى غطت سماء المنطقة بعد تصاعد ألسنة اللهب لتدمر محتويات الباخرة بالكامل، وتبين أن الباخرة ملك للشركة المصرية الايطالية.
شاهد.. فيديو جديد لحظة اندلاع النيران فى باخرة سياحية بالمعادي .. فيديو و صور
شاهد.. فيديو جديد لحظة اندلاع النيران فى باخرة سياحية بالمعادي .. فيديو و صور
شاهد.. فيديو جديد لحظة اندلاع النيران فى باخرة سياحية بالمعادي .. فيديو و صور
شاهد.. فيديو جديد لحظة اندلاع النيران فى باخرة سياحية بالمعادي .. فيديو و صور
شاهد.. فيديو جديد لحظة اندلاع النيران فى باخرة سياحية بالمعادي .. فيديو و صور
شاهد.. فيديو جديد لحظة اندلاع النيران فى باخرة سياحية بالمعادي .. فيديو و صور
شاهد.. فيديو جديد لحظة اندلاع النيران فى باخرة سياحية بالمعادي .. فيديو و صور
شاهد.. فيديو جديد لحظة اندلاع النيران فى باخرة سياحية بالمعادي .. فيديو و صور
شاهد.. فيديو جديد لحظة اندلاع النيران فى باخرة سياحية بالمعادي .. فيديو و صور
شاهد.. فيديو جديد لحظة اندلاع النيران فى باخرة سياحية بالمعادي .. فيديو و صور

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