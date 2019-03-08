ست بـ 100 راجل.. المرأة الحديدية: عملت بالحدادة لأحافظ على عمل زوجي وأربي أولادي

ليست كل امرأة ضعيفة، فالظروف أحيانا تخلق سيدات لن يتخيل أحد أنها بهذه القوة لا يتجاهلهن العالم في يوم العالمي للمرأة، المخصص لتكريم كل سيدة استطاعت أن تواجه مصاعب الحياة.. وكانت "الحاجة نادية" أحد النماذج التي استطاعت أن تواجه المجتمع بعد وفاة زوجها وعملت بالحدادة، لتربية أولادها.



تقول الحاجة نادية لـ صدى البلد: "بعد وفاة زوجي كان لازم أشتغل بالورشة لتربية أولادي، كان أكبرهم 15 عاما ولدي 3 أولاد، تزوجت بالإسماعيلية وكان زوجي لديه ورشة حدادة وبعد وفاته لم أتردد في النزول إلى العمل واستكمال مسيرته والحفاظ على الورشة".



أما عن نظرة المجتمع، قالت: "تعرضت للكثير من الانتقادات، كما أن العديد قلل من شأني ولم أجد من يثق بقدرتي على العمل في الحدادة.. الزباين ماكنتش بتثق في شغلي ولكني لم أستسلم وتعلمت الحدادة في 10 شهور وأثبت نفسي".



وتابعت: بعد التدريب وتعليم الحدادة أصبحت أعمل في الفورجيه والأنتريهات وغرف النوم، ومازلت اعمل حتى الآن بالورشة أونا عمري 64 عاما، ويساعدني ابني في العمل بعد أن أنتهي من دراسته".



وتقول الحاجة نادية: "أولادي كانوا يدعموني، واستطعت أن أجعلهم نماذج ناجحة فتخرجوا من كلية تجارة وسياحة وفنادق وتساعدني ابنتي هاجر لأنها تدرس بكلية تربية نوعية فنية بدأت أخد رأيها فهي لها ذوق ولديها فكر مختلف واستعين بيها في التصميمات المختلفة".



وأشارت الحاجة نادية إلى أن العمل بالحدادة صعب وبه خطورة كبيرة، ولكنها أحبت العمل في هذه المهنة واستطاعت أن يكون لديها زبائن من جميع المحافظات.