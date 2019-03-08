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اقتصاد

7 أسباب وراء حذفك من التموين.. تعرف عليها

الجمعة 08/مارس/2019 - 07:01 ص
صدى البلد
محمد صبيح
أعلنت وزارة التموين 7 محددات لاستبعاد غير المستحقين من منظومة الدعم خلال المرحلة الثانية من استهداف غير المستحقين بالاستبعاد، هي:

1- حذف المساجين من البطاقات التموينية حيث تتولى شئونهم إدارة السجن

2- حذف المسافرين من البطاقات التموينية لأكثر من 6 أشهر خارج مصر

3- استهلاك 650 كيلو وات فأكثر

4- فاتورة محمول 800 جنيه فأكثر

5- دفع مصروفات مدرسية 30 ألف جنيه فأكثر لأحد الأبناء سنويا

6- امتلاك سيارة موديل 2014 فأحدث

7- تقلد أحد الوظائف الإدارية العليا

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