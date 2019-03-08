7 أسباب وراء حذفك من التموين.. تعرف عليها

أعلنت وزارة التموين 7 محددات لاستبعاد غير المستحقين من منظومة الدعم خلال المرحلة الثانية من استهداف غير المستحقين بالاستبعاد، هي:



1- حذف المساجين من البطاقات التموينية حيث تتولى شئونهم إدارة السجن



2- حذف المسافرين من البطاقات التموينية لأكثر من 6 أشهر خارج مصر



3- استهلاك 650 كيلو وات فأكثر



4- فاتورة محمول 800 جنيه فأكثر



5- دفع مصروفات مدرسية 30 ألف جنيه فأكثر لأحد الأبناء سنويا



6- امتلاك سيارة موديل 2014 فأحدث



7- تقلد أحد الوظائف الإدارية العليا