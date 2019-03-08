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اقتصاد

قطع المياه عن مدينة أسوان بالكامل لمدة 12 ساعة

الجمعة 08/مارس/2019 - 03:00 ص
صدى البلد
محمد صبيح
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى، أنه سيتم قطع المياه عن مدينة أسوان بالكامل، وذلك من الساعة الحادية عشرة مساء اليوم الجمعة حتى الحادية عشرة من صباح السبت المقبل، بسبب أعمال تغيير محابس مياه الشرب.

وأهابت محافظة أسوان بالمواطنين والجهات الخدمية المعنية بتوفير احتياجاتهم واحتياجات المواقع الخدمية من مياه الشرب قبل الفترة المحددة، والاتصال بالخط الساخن للشركة 125 في حالة طلب سيارات مياه شرب بالمجان.

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